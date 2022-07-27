В Кремле назвали темы сочинских переговоров Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин на встрече в Сочи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудят тему военно-технического сотрудничества. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом представитель Кремля не дал ответа на вопрос, будет ли на повестке дня сотрудничество по производству беспилотников компании Baykar Makina.

"Военно-техническое сотрудничество между двумя странами постоянно находится на повестке дня, и сам тот факт, что в такой чувствительной сфере развивается наше взаимодействие, говорит о том, что в целом весь комплекс наших взаимоотношений находится на весьма высоком уровне", — сказал он журналистам.

Другой темой встречи должна стать работа центра по вывозу украинского зерна, добавил Песков. По его словам, сейчас уже де-факто должно начаться выполнение продуктовой сделки.

"Пойдёт процесс, и это станет хорошей возможностью для того, чтобы в Сочи обменяться мнениями о том, насколько это соответствует тем договоренностям, которые были достигнуты", — добавил представитель Кремля.