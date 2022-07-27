В Москве задержан мужчина, который пытался украсть коляску с ребёнком

В Москве задержан мужчина, который напал на молодую мать в районе Чертаново и пытался украсть её ребёнка из коляски. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, в отношении него составлено административное дело о мелком хулиганстве. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. Мотивы пока выясняются.