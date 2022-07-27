В Москве задержан мужчина, который пытался украсть коляску с ребёнком
В Москве задержан мужчина, который напал на молодую мать в районе Чертаново и пытался украсть её ребёнка из коляски. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, в отношении него составлено административное дело о мелком хулиганстве. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. Мотивы пока выясняются.
Напомним, агрессивный мужчина пытался выхватить ребёнка из коляски, швырял мать за волосы на асфальт — всё это под истошные крики малыша и женщины. На помощь пострадавшей пришли очевидцы, которые остановили неадеквата, и женщина смогла забрать у него ребёнка.
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