Под истошные крики матери: Полуголый неадекват пытался украсть коляску с ребёнком в Москве
Неизвестный пытался украсть коляску с ребёнком у матери в Москве
Неизвестный агрессивный мужчина напал на молодую мать в московском районе Чертаново и пытался украсть её ребёнка из коляски. Шокирующие кадры происшествия публикует телеграм-канал SHOT.
Неизвестный пытался украсть коляску с ребёнком у матери в Москве. Видео © SHOT
На видео мужчина пытается выхватить ребёнка из коляски, швыряет мать за волосы на асфальт. Всё это под истошные крики малыша и женщины. На помощь матери пришли очевидцы, которые остановили агрессивного нападавшего, и она смогла забрать у него ребёнка.
Пока не известно, обращался ли кто-то в полицию после инцидента.
Несколькими днями ранее похожая история произошла в Тамбове: там 51-летний мужчина украл у матери из коляски шестимесячного младенца, выбежал на дорогу и вместе с малышом бросился на капот проезжавшего автомобиля. Неадекватного тамбовчанина задержали, против него возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".