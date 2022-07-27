Под истошные крики матери: Полуголый неадекват пытался украсть коляску с ребёнком в Москве

Неизвестный агрессивный мужчина напал на молодую мать в московском районе Чертаново и пытался украсть её ребёнка из коляски. Шокирующие кадры происшествия публикует телеграм-канал SHOT.

Неизвестный пытался украсть коляску с ребёнком у матери в Москве. Видео © SHOT

На видео мужчина пытается выхватить ребёнка из коляски, швыряет мать за волосы на асфальт. Всё это под истошные крики малыша и женщины. На помощь матери пришли очевидцы, которые остановили агрессивного нападавшего, и она смогла забрать у него ребёнка.

Пока не известно, обращался ли кто-то в полицию после инцидента.