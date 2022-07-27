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27 июля, 07:50
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Под истошные крики матери: Полуголый неадекват пытался украсть коляску с ребёнком в Москве

Неизвестный пытался украсть коляску с ребёнком у матери в Москве

Неизвестный агрессивный мужчина напал на молодую мать в московском районе Чертаново и пытался украсть её ребёнка из коляски. Шокирующие кадры происшествия публикует телеграм-канал SHOT.

Неизвестный пытался украсть коляску с ребёнком у матери в Москве. Видео © SHOT

На видео мужчина пытается выхватить ребёнка из коляски, швыряет мать за волосы на асфальт. Всё это под истошные крики малыша и женщины. На помощь матери пришли очевидцы, которые остановили агрессивного нападавшего, и она смогла забрать у него ребёнка.

Пока не известно, обращался ли кто-то в полицию после инцидента.

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Несколькими днями ранее похожая история произошла в Тамбове: там 51-летний мужчина украл у матери из коляски шестимесячного младенца, выбежал на дорогу и вместе с малышом бросился на капот проезжавшего автомобиля. Неадекватного тамбовчанина задержали, против него возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова

Комментарий

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Диана Эмировасегодня в 08:07

Странно,что по факту только один мужик его утихомирил. Другой же умыл руки. И зачем они позволили снова этому неадекату подойти к ребёнку с мамой?

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