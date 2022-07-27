Песков назвал позитивным фактом разрешение ситуации с транзитом в Калининград

"Позитивно, что сами европейцы поняли, насколько для России это жизненно важно и насколько неприменимо их решение в контексте Калининграда. Сейчас кризисная ситуация разблокирована, и это позитивный факт. Иногда даже во время такой антироссийской истерики всё-таки какие-то ростки здравого смысла мы встречаем. Будем надеяться, что эти ростки и дальше будут прорастать", — отметил представитель Кремля.