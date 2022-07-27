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27 июля, 10:01

Песков назвал позитивным фактом разрешение ситуации с транзитом в Калининград

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал позитивным фактом разрешение ситуации вокруг транзита в Калининград.

"Позитивно, что сами европейцы поняли, насколько для России это жизненно важно и насколько неприменимо их решение в контексте Калининграда. Сейчас кризисная ситуация разблокирована, и это позитивный факт. Иногда даже во время такой антироссийской истерики всё-таки какие-то ростки здравого смысла мы встречаем. Будем надеяться, что эти ростки и дальше будут прорастать", — отметил представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что предстоит ещё немалая работа, потому что "определённые вопросы остаются".

В Калининград транзитом через Литву прибыл первый поезд с цементом

В Калининград транзитом через Литву прибыл первый поезд с цементом

22 июля стало известно, что Литовские железные дороги возобновляют транзит в Калининградскую область грузов, которые ранее были включены в санкционный список Евросоюза. Транзит подсанкционных товаров будет разрешён лишь в том случае, если они необходимы, не считаются необычным потоком или схемой торговли и не обходят ограничения.

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ТАСС / Виталий Невар

Александр Юнашев

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