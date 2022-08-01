"Приштина и кураторы идут на обострение": Эксперт рассказала, как может развиваться конфликт Сербии и Косова

Профессор МГИМО Елена Пономарёва считает, что власти непризнанного Косова решили временно отложить введение запрета на сербские документы из-за молниеносной реакции Белграда. Тем не менее, по её словам, всё равно все прекрасно понимают, что это не решение проблемы, а обострение не закончилось.

"Решение проблемы должно заключаться в совершенно иных подходах. Более того, есть даже формальное основание для решения этих подходов — подписанные ещё в 2013 году Брюссельские соглашения, на выполнении которых всё время и настаивает официальный Белград. Но Приштина и её кураторы активно идут на обострение ситуации", — сказала эксперт в беседе с RT.

Она предположила, что напряжённость на севере Косова и Метохии в частности может быть связана с позицией сербского президента Александра Вучича, который продолжает отстаивать суверенитет страны, несмотря на давление со стороны Запада. По словам Пономарёвой, в августе на Балканах будет проходить много переговоров, а также может начаться "борьба компроматов".