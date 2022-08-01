"Приштина и кураторы идут на обострение": Эксперт рассказала, как может развиваться конфликт Сербии и Косова
Профессор Пономарёва спрогнозировала возможное развитие ситуации вокруг Сербии и Косова
Профессор МГИМО Елена Пономарёва считает, что власти непризнанного Косова решили временно отложить введение запрета на сербские документы из-за молниеносной реакции Белграда. Тем не менее, по её словам, всё равно все прекрасно понимают, что это не решение проблемы, а обострение не закончилось.
"Решение проблемы должно заключаться в совершенно иных подходах. Более того, есть даже формальное основание для решения этих подходов — подписанные ещё в 2013 году Брюссельские соглашения, на выполнении которых всё время и настаивает официальный Белград. Но Приштина и её кураторы активно идут на обострение ситуации", — сказала эксперт в беседе с RT.
Она предположила, что напряжённость на севере Косова и Метохии в частности может быть связана с позицией сербского президента Александра Вучича, который продолжает отстаивать суверенитет страны, несмотря на давление со стороны Запада. По словам Пономарёвой, в августе на Балканах будет проходить много переговоров, а также может начаться "борьба компроматов".
Накануне на севере Косова были слышны сирены и звуки выстрелов, люди строили баррикады. Кроме того, местные СМИ сообщали о вооружённых столкновениях на сербско-косовской границе. Напряжённость возникла на фоне намерения властей Косова отменить документы и автомобильные номера, выданные Белградом. Силы НАТО в Косове уже успели заявить о готовности вмешаться в конфликт. Позднее Правительство Косова приняло решение отложить на 1 сентября введение запрета на сербские документы.
Также Лайф рассказывает, что предшествовало этой кризисной ситуации на рубежах Сербии и непризнанного Косова. Чтобы разобраться в этом, нужно вспомнить события более чем 20-летней давности.
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