В Казани шестилетнему мальчику оторвало три пальца на ноге при посещении поющего фонтана в местном парке Горького. Об этом телеграм-каналу Mash Iptash рассказал отец ребёнка.

В Казани шестилетний мальчик лишился пальцев ног из-за поющего фонтана. Видео © Telegram / Mash Iptash

По словам родителя, в столицу Татарстана семья приехала из Свердловской области на отдых. Во время прогулки по парку дети решили искупаться в поющем фонтане, когда один из них упал и закричал от боли.

"Три пальца посредине просто лежали. Он [ребёнок] схватился за ногу, а пальцы видно, что были разрезаны", — вспоминает мужчина.

Первую операцию мальчику сделали через четыре часа после случившегося. Спасти удалось только два пальца из трёх, в них установили спицы. По словам отца, вернувшись в парк на следующий день, он не обнаружил никаких знаков и предупреждений — дети продолжали играть в фонтане.

В качестве компенсации представители обслуживающей компании выплатили родителям пострадавшего ребёнка 30 тысяч рублей. В свою очередь чиновники из дирекции парков и скверов пообещали потерпевшему бесплатное мороженое и пригласили на прогулку. По данным ТАСС, инцидентом заинтересовалась сотрудники прокуратуры совместно с полицией. Обстоятельства случившегося выясняются. Тем временем в СУ СК РФ по Татарстану уже возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".