В Казани шестилетний мальчик лишился пальцев ног из-за поющего фонтана
В Казани шестилетнему мальчику оторвало три пальца на ноге при посещении поющего фонтана в местном парке Горького. Об этом телеграм-каналу Mash Iptash рассказал отец ребёнка.
В Казани шестилетний мальчик лишился пальцев ног из-за поющего фонтана. Видео © Telegram / Mash Iptash
По словам родителя, в столицу Татарстана семья приехала из Свердловской области на отдых. Во время прогулки по парку дети решили искупаться в поющем фонтане, когда один из них упал и закричал от боли.
"Три пальца посредине просто лежали. Он [ребёнок] схватился за ногу, а пальцы видно, что были разрезаны", — вспоминает мужчина.
Первую операцию мальчику сделали через четыре часа после случившегося. Спасти удалось только два пальца из трёх, в них установили спицы. По словам отца, вернувшись в парк на следующий день, он не обнаружил никаких знаков и предупреждений — дети продолжали играть в фонтане.
В качестве компенсации представители обслуживающей компании выплатили родителям пострадавшего ребёнка 30 тысяч рублей. В свою очередь чиновники из дирекции парков и скверов пообещали потерпевшему бесплатное мороженое и пригласили на прогулку. По данным ТАСС, инцидентом заинтересовалась сотрудники прокуратуры совместно с полицией. Обстоятельства случившегося выясняются. Тем временем в СУ СК РФ по Татарстану уже возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
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Скрин из видео Telegram / Mash Iptash