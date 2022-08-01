Путин предупредил недружественные страны, что Россия не будет работать себе в ущерб
Путин: РФ остаётся надёжным поставщиком на рынке металлов, но не будет работать себе в ущерб
Россия всегда будет надёжным поставщиком металлургической продукции для зарубежных покупателей вне зависимости от политической ситуации, однако не станет работать себе в ущерб. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин заявил, что Россия всегда будет надёжным поставщиком металлургической продукции. Видео © Telegram-канал Кремля
"Россия всегда будет надёжным и ответственным поставщиком металлургической продукции для зарубежных покупателей и партнёров вне зависимости ни от каких политических передряг сегодняшнего дня. Для тех, кто настроен на взаимовыгодное, предсказуемое деловое сотрудничество, мы также будем надёжными партнёрами", — сказал глава государства в ходе совещания по вопросам развития металлургического комплекса.
Однако Путин предупредил, что РФ не будет работать себе в ущерб с теми, кто проявляет явно недружественное отношение. Это касается не только рынков металлов, уточнил президент, но и других экспортных товаров.
Ранее Лайф рассказывал, что ФАС оштрафовала заключивших картельный сговор металлотрейдеров на 1,7 млрд рублей. Компании в течение длительного времени поддерживали цены на торгах с совокупной начальной ценой 2,696 млрд рублей, уточнили в антимонопольной службе.
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Кадр видео из телеграм-канала Кремля