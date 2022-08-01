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1 августа, 10:20

Путин предупредил недружественные страны, что Россия не будет работать себе в ущерб

Путин: РФ остаётся надёжным поставщиком на рынке металлов, но не будет работать себе в ущерб

Россия всегда будет надёжным поставщиком металлургической продукции для зарубежных покупателей вне зависимости от политической ситуации, однако не станет работать себе в ущерб. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин заявил, что Россия всегда будет надёжным поставщиком металлургической продукции. Видео © Telegram-канал Кремля

"Россия всегда будет надёжным и ответственным поставщиком металлургической продукции для зарубежных покупателей и партнёров вне зависимости ни от каких политических передряг сегодняшнего дня. Для тех, кто настроен на взаимовыгодное, предсказуемое деловое сотрудничество, мы также будем надёжными партнёрами", — сказал глава государства в ходе совещания по вопросам развития металлургического комплекса.

Однако Путин предупредил, что РФ не будет работать себе в ущерб с теми, кто проявляет явно недружественное отношение. Это касается не только рынков металлов, уточнил президент, но и других экспортных товаров.

Путин: Российские металлурги продолжают сталкиваться с ограничениями на внешних рынках

Путин: Российские металлурги продолжают сталкиваться с ограничениями на внешних рынках

Ранее Лайф рассказывал, что ФАС оштрафовала заключивших картельный сговор металлотрейдеров на 1,7 млрд рублей. Компании в течение длительного времени поддерживали цены на торгах с совокупной начальной ценой 2,696 млрд рублей, уточнили в антимонопольной службе.

Обложка ©

Кадр видео из телеграм-канала Кремля

Артур Лапсаков

Комментарий

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Yakim Petrovсегодня в 10:51

Судя по всему сейчас она работает себе в ущерб. Интересно и когда Россия не станет работать себе в ущерб?

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