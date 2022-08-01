Путин предупредил недружественные страны, что Россия не будет работать себе в ущерб

Россия всегда будет надёжным поставщиком металлургической продукции для зарубежных покупателей вне зависимости от политической ситуации, однако не станет работать себе в ущерб. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин заявил, что Россия всегда будет надёжным поставщиком металлургической продукции. Видео © Telegram-канал Кремля

"Россия всегда будет надёжным и ответственным поставщиком металлургической продукции для зарубежных покупателей и партнёров вне зависимости ни от каких политических передряг сегодняшнего дня. Для тех, кто настроен на взаимовыгодное, предсказуемое деловое сотрудничество, мы также будем надёжными партнёрами", — сказал глава государства в ходе совещания по вопросам развития металлургического комплекса.

Однако Путин предупредил, что РФ не будет работать себе в ущерб с теми, кто проявляет явно недружественное отношение. Это касается не только рынков металлов, уточнил президент, но и других экспортных товаров.