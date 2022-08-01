МО: Российские офицеры принимали активное участие в операции по выходу сухогруза из Одессы

Россия принимала активное участие в подготовке операции по вывозу продовольствия из одесского порта. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Управление гуманитарной операцией по выходу первого судна с сельскохозяйственной продукцией было спланировано при активном участии российских офицеров", — рассказали в оборонном ведомстве, добавив, что эти военные входят в состав Совместного координационного центра в Стамбуле.

В Минобороны также добавили, что судно "Рацони" под флагом Сьерра-Леоне покинуло порт Одессы сегодня в 9:20 (по московскому времени). Коридор, по которому движется сухогруз, проходит в северо-западной части Чёрного моря.