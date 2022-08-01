МО: Российские офицеры принимали активное участие в операции по выходу сухогруза из Одессы
Россия принимала активное участие в подготовке операции по вывозу продовольствия из одесского порта. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Управление гуманитарной операцией по выходу первого судна с сельскохозяйственной продукцией было спланировано при активном участии российских офицеров", — рассказали в оборонном ведомстве, добавив, что эти военные входят в состав Совместного координационного центра в Стамбуле.
В Минобороны также добавили, что судно "Рацони" под флагом Сьерра-Леоне покинуло порт Одессы сегодня в 9:20 (по московскому времени). Коридор, по которому движется сухогруз, проходит в северо-западной части Чёрного моря.
Напомним, сегодня в Турции и на Украине подтвердили выход первого судна, гружённого кукурузой, из порта Одессы. Об этом также сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВС Незалежной. По плану корабль должен прибыть в Стамбул 2 августа.
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