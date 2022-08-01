Онищенко рассказал, грозит ли России локдаун из-за новой волны ковида

В России не будут вводить локдаун в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, но органы здравоохранения должны адекватно реагировать на ситуацию. Об этом заявил бывший санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

"Локдаун мы, конечно, не введём, но мы будем реагировать адекватно на ситуацию", — сказал он на брифинге на тему "Новые рекорды CoViD-19: к чему готовиться россиянам".

Онищенко отметил, что необходимые меры следует принимать в зависимости от ситуации в каждом конкретном регионе, так как эпидемиологическая ситуация отличается в субъектах России.