Онищенко рассказал, грозит ли России локдаун из-за новой волны ковида
Онищенко заявил, что в России не будет локдауна из-за новой волны ковида
В России не будут вводить локдаун в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, но органы здравоохранения должны адекватно реагировать на ситуацию. Об этом заявил бывший санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.
"Локдаун мы, конечно, не введём, но мы будем реагировать адекватно на ситуацию", — сказал он на брифинге на тему "Новые рекорды CoViD-19: к чему готовиться россиянам".
Онищенко отметил, что необходимые меры следует принимать в зависимости от ситуации в каждом конкретном регионе, так как эпидемиологическая ситуация отличается в субъектах России.
Ранее Лайф сообщал, что в России за сутки выявили 10 824 случая ковида. Заболеваемость CoViD-19 за прошедшую неделю увеличилась на 67,6%, рост фиксируется в 74 регионах. Число госпитализаций в пересчёте на 100 тысяч жителей увеличилось на 32,3%. По данным вирусологов, новый пик заболеваемости ковидом в РФ может наступить уже в конце августа.
Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин