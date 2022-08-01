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1 августа, 10:41

США отправили авианосцы и самолёты ближе к Тайваню из-за возможного визита Пелоси

Nikkei Asia: США перемещают авианосцы ближе к Тайваню из-за возможного визита Пелоси

Вашингтон перемещает самолёты и авианосцы ближе к Тайваню из-за возможного визита на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом сообщила газета Nikkei Asia.

"Американские военные перебрасывают активы, в том числе авианосцы и большие самолёты, ближе к Тайваню в преддверии ожидаемого, но неподтверждённого визита на остров спикера палаты представителей Нэнси Пелоси", — говорится в материале.

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Как сообщал Лайф, 30 июля спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отправилась в турне по Азии. В этой поездке она планирует посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. При этом поездку на Тайвань парламентарий не упомянула, хотя, находясь в США, заявляла о таком намерении.

Обложка ©

Shutterstock

Григорий Воронцов

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