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1 августа, 10:49

В Японии на АЭС "Михама" произошла утечка семи тонн воды с радиоактивными элементами

В Японии на атомной электростанции "Михама" произошла утечка семи тонн воды с радиоактивными веществами. Как сообщает агентство Kyodo, это произошло в городе Фукуи внутри третьего реактора предприятия.

По данным компании Kansai Electric Power — оператора станции, данный инцидент не скажется на окружающей среде. Kyodo уточнило, что в общей сложности реактор работает уже свыше 40 лет. Отметим, что он возобновил деятельность после аварии, которая произошла на атомной электростанции "Фукусима-1" в 2011 году.

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Обложка ©

Pixabay

Никита Осипов

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