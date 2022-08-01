В Японии на АЭС "Михама" произошла утечка семи тонн воды с радиоактивными элементами

В Японии на атомной электростанции "Михама" произошла утечка семи тонн воды с радиоактивными веществами. Как сообщает агентство Kyodo, это произошло в городе Фукуи внутри третьего реактора предприятия.

По данным компании Kansai Electric Power — оператора станции, данный инцидент не скажется на окружающей среде. Kyodo уточнило, что в общей сложности реактор работает уже свыше 40 лет. Отметим, что он возобновил деятельность после аварии, которая произошла на атомной электростанции "Фукусима-1" в 2011 году.