Суд отправил жительницу Волгограда в колонию на четыре года за помощь сирийским террористам

Южный окружной военный суд признал виновной жительницу Волгограда Марию Насенову в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования (НВФ) "Джамаат Дауда"* на территории Сирии. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Её приговорили к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Суд установил, что Насенова 16 марта 2015 года вступила на территории Сирии в состав террористического формирования, где до мая 2019 года выполняла обязанности по приёму и распределению продуктов питания между участниками НВФ, приготовлению пищи для других его членов, уборке помещений, принадлежащих НВФ, а также иные поручения руководителя формирования. В августе 2021 года она вернулась в Россию и была задержана сотрудниками правоохранительных органов в московском международном аэропорту Внуково.

Свою вину женщина признала в полном объёме, сообщили в УФСБ по Волгоградской области. В ходе допроса она дала показания о подготовке к выезду в Сирию, маршруте, местах проживания и роде деятельности в ИГИЛ*. Она написала явку с повинной и оказывала содействие органам предварительного расследования.

Ранее Лайф рассказывал, что ФСБ задержала сборщиков денег для сирийских боевиков в пяти российских регионах. Переводимые средства под видом благотворительности отправлялись на нужды боевиков, указали в силовом ведомстве.