"Снисходительный поступок": Турки ополчились на Макрона из-за его поведения в ходе турне по Африке
Читатели Haber7 жёстко отреагировали на поведение Макрона на встрече с главой МИД Бенина
Читатели турецкого издания Haber7 жёстко отреагировали на поступок президента Франции Эмманюэля Макрона в ходе встречи с главой МИД Бенина Орельеном Агбенонси. Видео с мероприятия появилось в соцсетях. Отметим, что президент Франции сейчас находится в турне по странам Африки.
Макрон хлопает по плечу главу МИД Бенина. Видео © Twitter / Suzanne Seddon
На кадрах видно, что Макрон хлопает министра по плечу, после чего тот почистил это место рукой. Пользователи решили, что таким образом Агбенонси показал презрение к президенту Франции, который, по их мнению, повёл себя некорректно.
"Непрофессионально прикасаться к кому-то во время встречи такого высокого уровня. В данном случае уместно только рукопожатие. У Макрона отсутствуют манеры", — считает один из читателей.
Другие комментаторы похвалили Агбенонси за правильный ответ на "снисходительный поступок" лидера Франции. Ряд читателей также написали, что Макрона не стоит принимать в африканской стране и у него "кровавые руки".
Ранее Лайф писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров назвал оскорбительными заявления Макрона об отношениях Африки и России. Министр обратил внимание на слова лидера Пятой республики о его обеспокоенности военной и дипломатической активностью РФ в Африке.
Twitter / Suzanne Seddon