"Снисходительный поступок": Турки ополчились на Макрона из-за его поведения в ходе турне по Африке

Читатели турецкого издания Haber7 жёстко отреагировали на поступок президента Франции Эмманюэля Макрона в ходе встречи с главой МИД Бенина Орельеном Агбенонси. Видео с мероприятия появилось в соцсетях. Отметим, что президент Франции сейчас находится в турне по странам Африки.

Макрон хлопает по плечу главу МИД Бенина. Видео © Twitter / Suzanne Seddon

На кадрах видно, что Макрон хлопает министра по плечу, после чего тот почистил это место рукой. Пользователи решили, что таким образом Агбенонси показал презрение к президенту Франции, который, по их мнению, повёл себя некорректно.

"Непрофессионально прикасаться к кому-то во время встречи такого высокого уровня. В данном случае уместно только рукопожатие. У Макрона отсутствуют манеры", — считает один из читателей.

Другие комментаторы похвалили Агбенонси за правильный ответ на "снисходительный поступок" лидера Франции. Ряд читателей также написали, что Макрона не стоит принимать в африканской стране и у него "кровавые руки".