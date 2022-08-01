НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 августа, 11:32

Четыре китайских истребителя J-16 вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня

Четыре истребителя Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в опознавательную зону систем противовоздушной обороны Тайваня на фоне слухов о возможном прибытии на полуостров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом сообщило тайваньское министерство обороны в своём аккаунте в WeChat.

"Четыре китайских самолёта J-16 1 августа 2022 года вошли в юго-западную опознавательную зону ПВО Тайваня", —информирует ведомство.

Как уточняется в сообщении, истребители прошли над юго-западной акваторией острова. Чтобы предотвратить нарушение границы, тайваньские военные развернули зенитные комплексы и распространили предупреждения по радио.

Самолёт Пелоси может приземлиться на Тайване под благовидным предлогом

Самолёт Пелоси может приземлиться на Тайване под благовидным предлогом

Напомним, что 30 июля госпожа Пелоси отправилась в турне по Азии. В этой поездке она планирует посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. При этом поездку на Тайвань парламентарий не упомянула, хотя, находясь в США, заявляла о таком намерении. МИД Китая уже пригрозил Штатам "серьёзными последствиями" в случае визита Пелоси на остров.

Обложка ©

Ministry of National Defense

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Китай
  • тайвань

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров