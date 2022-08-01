Четыре китайских истребителя J-16 вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня

Четыре истребителя Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в опознавательную зону систем противовоздушной обороны Тайваня на фоне слухов о возможном прибытии на полуостров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом сообщило тайваньское министерство обороны в своём аккаунте в WeChat.