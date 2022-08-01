Безработный грибник решил "смыть грехи", устроив потоп в храме Христа Спасителя

Около трёх часов ночи 40-летний Алексей Р., увлекающийся сбором грибов, разбил окно на цокольном этаже кафедрального собора на Волхонке и прошёл в подворье. В коридоре он размотал пожарные гидранты и включил воду. В итоге залило два этажа — коридоры, администрацию подворья и малую библиотеку. Служба безопасности сработала чётко, обошлось без серьёзного ущерба.

Мужчину удалось поймать сотрудникам ЧОП, которые и передали его полицейским. Сейчас мотивы безработного мужчины, который, вероятно решил необычным способом "смыть грехи", выясняются. В момент преступления Алексей был пьян — прибор показал 0,34 промилле. Известно, что однажды задержанного уже помещали в психстационар по решению суда. Также он был судим за грабёж, хулиганство, распитие алкоголя в общественных местах. Теперь ему грозит ещё ответить и за вандализм.