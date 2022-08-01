"Единая Россия" доставила более тысячи продуктовых наборов жителям Херсонской области

Добровольцы гуманитарного центра "Единой России" продолжают оказывать помощь населённым пунктам Херсонской области. На этот раз волонтёры доставили более тысячи продуктовых наборов и медикаментов жителям посёлков Александровка, Зелёное, Ивановка, Красная Поляна, Кучерявовладимировка, Мирное и Таврия.

"У людей большая потребность в медикаментах и специализированном лечении. Например, в Красной Поляне были обращения по поводу эвакуации в городскую больницу. Все заявки фиксируем, будем отрабатывать. В каждом селе на встречах с людьми прошу сформировать перечень первоочередных потребностей, особенно от маломобильных, одиноких жителей, многодетных семей и матерей-одиночек", — отметил руководитель гуманитарной миссии партии по направлению "Юг" Игорь Кастюкевич.

Как сообщили жители посёлка Ивановка, гуманитарную помощь крайний раз им привозили полтора месяца назад. Главный "кормилец" сегодня — это картофель. Люди говорят, если бы не картошка, то есть было бы совсем нечего. Ситуация оставляет желать лучшего и в здравоохранении. Одной из местных жительниц 15 лет назад сделали операцию и поставили илеостому. Проще говоря, хирургически ей вывели наружу часть неработающего кишечника, а для продуктов жизнедеятельности установили в брюшной полости специальный приёмник. Чтобы спустя время удалить переполненный аппарат, женщине пришлось продать всех имеющихся в хозяйстве животных. Три года назад врачи извлекли 12-килограммовый пузырь, но новый так и не установили.

"Врачи не понимают, как я до сих пор жива. Но ничего и не делают. У нас на Украине всё здравоохранение платное. На то, чтобы установить новый приёмник у меня денег уже нет. Даже на обследование нет", — рассказала пенсионерка.

Женщина надеется на помощь российских медиков. Врач гуманитарного центра ЕР, который сопровождает поездки волонтёров, уже взял необходимую информацию пациентки, чтобы оперативно решить вопрос с предоставлением ей медицинской помощи.