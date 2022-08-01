Росавиация перечислила авиакомпаниям и аэропортам 54 млрд рублей субсидий

Росавиация перечислила 54 миллиарда рублей субсидий авиакомпаниям и аэропортам России по трём программам господдержки. Об этом сказано в сообщении ведомства.

"На 1 августа 2022 года Росавиация перечислила организациям воздушного транспорта субсидии в размере 54 млрд рублей", — сказано в записи.

Данные меры поддержки обеспечили ликвидность авиакомпаний и позволили им сохранить перевозки на маршрутах внутренних воздушных линий, а закрытым аэропортам юга и центральной части России позволили обеспечить содержание аэропортовой инфраструктуры и сохранить персонал, указали в ведомстве.

Также в понедельник под председательством руководителя ведомства Александра Нерадько состоялось совещание о промежуточных итогах реализации мер господдержки отрасли воздушного транспорта в условиях жёсткого санкционного давления. По поручению руководства страны Росавиация реализует четыре программы с бюджетом более 125,5 млрд рублей, указали в пресс-службе.