Росавиация перечислила авиакомпаниям и аэропортам 54 млрд рублей субсидий
Росавиация перечислила 54 миллиарда рублей субсидий авиакомпаниям и аэропортам России по трём программам господдержки. Об этом сказано в сообщении ведомства.
"На 1 августа 2022 года Росавиация перечислила организациям воздушного транспорта субсидии в размере 54 млрд рублей", — сказано в записи.
Данные меры поддержки обеспечили ликвидность авиакомпаний и позволили им сохранить перевозки на маршрутах внутренних воздушных линий, а закрытым аэропортам юга и центральной части России позволили обеспечить содержание аэропортовой инфраструктуры и сохранить персонал, указали в ведомстве.
Также в понедельник под председательством руководителя ведомства Александра Нерадько состоялось совещание о промежуточных итогах реализации мер господдержки отрасли воздушного транспорта в условиях жёсткого санкционного давления. По поручению руководства страны Росавиация реализует четыре программы с бюджетом более 125,5 млрд рублей, указали в пресс-службе.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о росте показателей в авиаперевозках. По словам главы государства, это стало результатом поддержки отрасли и стабилизации стоимости билетов.
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