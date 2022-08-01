В ДНР назвали пиар-ходом слова об эвакуации жителей с подконтрольной Киеву части Донбасса

Слова украинского лидера Владимира Зеленского об эвакуации жителей из подконтрольной Незалежной части Донецкой Народной Республики — просто пиар-ход. Об этом заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

"Это просто пиар-ход. Вспомнить через пять месяцев [об эвакуации мирного населения]? Очередной пиар-ход ради рейтингов, показать, что там о ком-то заботятся", — сказал он в беседе с ТАСС.

Безсонов отметил, что киевские власти даже не пытались эвакуировать людей из Мариуполя, хотя и говорили о зелёных коридорах. По его словам, местные жители рассказывали, что в город приезжали сотрудники МЧС, однако они лишь забирали работников министерства и о вывозе людей ничего не знали.