В ДНР назвали пиар-ходом слова об эвакуации жителей с подконтрольной Киеву части Донбасса
Слова украинского лидера Владимира Зеленского об эвакуации жителей из подконтрольной Незалежной части Донецкой Народной Республики — просто пиар-ход. Об этом заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.
"Это просто пиар-ход. Вспомнить через пять месяцев [об эвакуации мирного населения]? Очередной пиар-ход ради рейтингов, показать, что там о ком-то заботятся", — сказал он в беседе с ТАСС.
Безсонов отметил, что киевские власти даже не пытались эвакуировать людей из Мариуполя, хотя и говорили о зелёных коридорах. По его словам, местные жители рассказывали, что в город приезжали сотрудники МЧС, однако они лишь забирали работников министерства и о вывозе людей ничего не знали.
Лайф напоминает, что ранее Зеленский объявил обязательную эвакуацию жителей подконтрольной части Донецкой области. Президент Украины заявил, что соответствующее решение Правительства Украины имеется. До этого вице-премьер страны Ирина Верещук сообщила, что Киев планирует до зимы эвакуировать 220 тысяч человек с подконтрольной ему части Донецкой области из-за отсутствия эффективного электроснабжения. Она утверждала, что вывоз людей не будет принудительным.
ТАСС / Красильников Станислав