Пушков напомнил Киеву о выплате Россией долга СССР после странного требования посла

Киеву можно предложить вернуть России треть от суммы, которая была выплачена как долг СССР, в ответ на требование украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко отдать Украине "хотя бы" треть имущества Советского Союза за рубежом. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

"Киеву можно предложить в ответ вернуть России треть от 104 миллиардов долларов, которые мы оплатили как долг СССР. Украина привыкла требовать, словно ей все должны", — написал парламентарий в телеграм-канале, назвав призыв Киева странным и нелогичным.