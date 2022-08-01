Пушков напомнил Киеву о выплате Россией долга СССР после странного требования посла
Пушков назвал странным и нелогичным требование Украины вернуть ей часть имущества СССР
Киеву можно предложить вернуть России треть от суммы, которая была выплачена как долг СССР, в ответ на требование украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко отдать Украине "хотя бы" треть имущества Советского Союза за рубежом. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.
"Киеву можно предложить в ответ вернуть России треть от 104 миллиардов долларов, которые мы оплатили как долг СССР. Украина привыкла требовать, словно ей все должны", — написал парламентарий в телеграм-канале, назвав призыв Киева странным и нелогичным.
Напомним, сегодня Украина потребовала от Москвы вернуть ей "хотя бы" треть зарубежного имущества СССР. По мнению посла Незалежной, Россия должна отдать помещения, которые находятся в Британии и были якобы незаконно зарегистрированы на территории РФ.
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