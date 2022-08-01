Пассажир умер на борту самолёта, летевшего из Тель-Авива в Москву

Самолёт авиакомпании "Эль Аль", летевший из Тель-Авива в Москву, экстренно сел в Баку из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщил 14-й канал израильского телевидения.

Журналисты уточнили, что борт подал сигнал бедствия спустя три часа после вылета из аэропорта Тель-Авива. Воздушное судно экстренно село в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку, но оказать пассажиру помощь не успели — он скончался от сердечного приступа. Подробности происшествия выясняются.