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1 августа, 12:06

Пассажир умер на борту самолёта, летевшего из Тель-Авива в Москву

Самолёт авиакомпании "Эль Аль", летевший из Тель-Авива в Москву, экстренно сел в Баку из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщил 14-й канал израильского телевидения.

Журналисты уточнили, что борт подал сигнал бедствия спустя три часа после вылета из аэропорта Тель-Авива. Воздушное судно экстренно село в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку, но оказать пассажиру помощь не успели — он скончался от сердечного приступа. Подробности происшествия выясняются.

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Ранее Лайф рассказывал, что пассажир умер на борту самолёта, летевшего из Петербурга в Уфу. По данным источника, у мужчины случился инсульт, после чего он впал в кому. Его пытались спасти как бортпроводники, так и прибывшие медики.

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Pexels

Наталья Исакова

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