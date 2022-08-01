Ветеран КГБ назвал предателем умершего экс-главу ведомства Бакатина
Экс-сотрудник спецслужб: Бакатин своим предательством нанёс стране колоссальный удар
Умерший сегодня последний глава КГБ СССР Вадим Бакатин, передавший США оригинальную схему подслушивания нового здания американского посольства в Москве, своими действиями нанёс "колоссальный удар" государству и является предателем. Об этом "Газете.ru" рассказал бывший сотрудник спецслужб, писатель Евгений Анташкевич.
"Это была такая средне-мелкая фигура в партийном тогдашнем руководстве. Когда уже появилась возможность разрушить КГБ, а именно такую задачу ставили американцы и англичане, Бакатин, видимо, был выбран первым лицом специально, чтобы его разрушить. У меня и у моих коллег нет абсолютно никакого сомнения, что он был поставлен именно для этого", — утверждает он.
Анташевич подчеркнул, что поступок Бакатина лишил страну достоверного источника информации, которым можно было пользоваться и сегодня, и определил его роль в истории России как предателя.
"Если бы этого тогда не случилось, мы бы и сегодня пользовались этой техникой. Она бы работала, потому что могла быть ликвидирована только вместе со сломом здания. <...> То, что он сделал — это предательство", — отметил экс-сотрудник спецслужб.
По словам Анташевича, Бакатин "на голубом глазу ломал Советский Союз", как и Горбачёв, и прославился только благодаря этому. Он добавил, что из-за действий последнего главы КГБ СССР потерял возможность иметь достоверную информацию о замыслах противника и его действиях по уничтожению Советского Союза. И эта задача была успешно выполнена Западом руками партийных работников.
Напомним, сегодня на 85-м году жизни скончался последний глава КГБ СССР — Вадим Бакатин. С 1988 по 1990 год он был министром внутренних дел СССР. В 1991-м занял пост главы КГБ, на этой должности с санкции президента СССР Михаила Горбачёва "в знак доброй воли" передал американской стороне чертежи подслушивающих устройств в Посольстве США в Москве.
ТАСС / Эдуард Песов