Ветеран КГБ назвал предателем умершего экс-главу ведомства Бакатина

Умерший сегодня последний глава КГБ СССР Вадим Бакатин, передавший США оригинальную схему подслушивания нового здания американского посольства в Москве, своими действиями нанёс "колоссальный удар" государству и является предателем. Об этом "Газете.ru" рассказал бывший сотрудник спецслужб, писатель Евгений Анташкевич.

"Это была такая средне-мелкая фигура в партийном тогдашнем руководстве. Когда уже появилась возможность разрушить КГБ, а именно такую задачу ставили американцы и англичане, Бакатин, видимо, был выбран первым лицом специально, чтобы его разрушить. У меня и у моих коллег нет абсолютно никакого сомнения, что он был поставлен именно для этого", — утверждает он.

Анташевич подчеркнул, что поступок Бакатина лишил страну достоверного источника информации, которым можно было пользоваться и сегодня, и определил его роль в истории России как предателя.

"Если бы этого тогда не случилось, мы бы и сегодня пользовались этой техникой. Она бы работала, потому что могла быть ликвидирована только вместе со сломом здания. <...> То, что он сделал — это предательство", — отметил экс-сотрудник спецслужб.

По словам Анташевича, Бакатин "на голубом глазу ломал Советский Союз", как и Горбачёв, и прославился только благодаря этому. Он добавил, что из-за действий последнего главы КГБ СССР потерял возможность иметь достоверную информацию о замыслах противника и его действиях по уничтожению Советского Союза. И эта задача была успешно выполнена Западом руками партийных работников.