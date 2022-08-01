Экономист счёл логичным решение ЦБ продлить ограничения на снятие валюты

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович оценил решение Центробанка РФ о продлении действующих ограничений на снятие наличной иностранной валюты. В беседе с RT эксперт отметил, что сейчас регулятор, судя по всему, ждёт развития процесса.

"У нас же всё-таки не экономический кризис, а геополитический. А геополитика может длиться годами, а может решиться в полгода-год", — сказал Остапкович.

При нормализации ситуации в ближайшие два-три месяца, как заметил экономист, ЦБ РФ может перенести дату снятия ограничений на более близкую. При этом специалист отметил, что регулятор не готов выводить доллар в прямую продажу, так как сейчас наблюдается высокий фон экономической неопределённости, а также невозможно предсказать поведение граждан.