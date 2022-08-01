Экономист счёл логичным решение ЦБ продлить ограничения на снятие валюты
Экономист Остапкович оценил решение ЦБ продлить ограничения на снятие валюты
Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович оценил решение Центробанка РФ о продлении действующих ограничений на снятие наличной иностранной валюты. В беседе с RT эксперт отметил, что сейчас регулятор, судя по всему, ждёт развития процесса.
"У нас же всё-таки не экономический кризис, а геополитический. А геополитика может длиться годами, а может решиться в полгода-год", — сказал Остапкович.
При нормализации ситуации в ближайшие два-три месяца, как заметил экономист, ЦБ РФ может перенести дату снятия ограничений на более близкую. При этом специалист отметил, что регулятор не готов выводить доллар в прямую продажу, так как сейчас наблюдается высокий фон экономической неопределённости, а также невозможно предсказать поведение граждан.
Ранее стало известно, что Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты ещё на полгода — до 9 марта 2023-го. В регуляторе уточнили, что вынуждены сохранять эти ограничения из-за антироссийских санкций, которые запрещают российским финансовым институтам покупать наличную валюту западных стран.
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