Премьер Испании назвал провозглашение независимости Косова незаконным

Глава Правительства Испании Педро Санчес счёл одностороннее провозглашение независимости Косова нарушением международного права. Об этом он заявил во время визита в Албанию.

"Думаем, что одностороннее провозглашение независимости — это мнение испанского правительства со всем уважением к мнению албанского правительства — является нарушением международного права. Это для нас неприемлемо при всём уважении, которое испытываем к албанскому народу", — отметил испанский политик.

Санчес уточнил, что это не означает отказа Мадрида от диалога с Приштиной.