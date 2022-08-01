Премьер Испании назвал провозглашение независимости Косова незаконным
Глава Правительства Испании Педро Санчес счёл одностороннее провозглашение независимости Косова нарушением международного права. Об этом он заявил во время визита в Албанию.
"Думаем, что одностороннее провозглашение независимости — это мнение испанского правительства со всем уважением к мнению албанского правительства — является нарушением международного права. Это для нас неприемлемо при всём уважении, которое испытываем к албанскому народу", — отметил испанский политик.
Санчес уточнил, что это не означает отказа Мадрида от диалога с Приштиной.
"Приштина и кураторы идут на обострение": Эксперт рассказала, как может развиваться конфликт Сербии и Косова
Напомним, накануне на сербско-косовской границе произошло обострение ситуации: на севере Косова были слышны сирены и звуки выстрелов, люди строили баррикады. Напряжённость возникла на фоне намерения властей непризнанной республики отменить документы и автомобильные номера, выданные Белградом. Силы НАТО в Косове уже успели заявить о готовности вмешаться в конфликт. Однако позже Приштина решила отложить на 1 сентября запрет на сербские документы, который и стал поводом для обострения.
Лайф рассказывает, что предшествовало этой кризисной ситуации на рубежах Сербии и непризнанного Косова. Чтобы разобраться в этом, нужно вспомнить события более чем 20-летней давности.
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