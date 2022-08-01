Украина получила отправленные Германией РСЗО Mars II
Киев получил отправленные Германией ракетные системы залпового огня Mars II. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
"На Украину прибыл третий брат семьи Long Hand — РСЗО Mars II из Германии", — написал он в "Твиттере", не уточнив количество полученных РСЗО.
Резников поблагодарил министра обороны ФРГ Кристину Ламбрехт за эти системы.
Ранее Лайф писал, что в Германии обвинили украинцев в поломке поставленных им немецких гаубиц. При этом в Берлине допустили, что это связано с высокой интенсивностью работы техники.
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Twitter / Oleksii Reznikov