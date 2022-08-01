Украина получила отправленные Германией РСЗО Mars II

"На Украину прибыл третий брат семьи Long Hand — РСЗО Mars II из Германии", — написал он в "Твиттере", не уточнив количество полученных РСЗО.

Ранее Лайф писал, что в Германии обвинили украинцев в поломке поставленных им немецких гаубиц. При этом в Берлине допустили, что это связано с высокой интенсивностью работы техники.