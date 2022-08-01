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1 августа, 12:26

В Москве заметили опасных испанских слизней

Вблизи Терлецких прудов в Москве жители заметили испанских слизней. Об этом сообщает издание "Вести Подмосковья" со ссылкой на пресс-службу городского района Ивановское. По данным СМИ, очевидцы увидели моллюсков оранжевого и коричневого цветов.

Администрация зоны отдыха "Терлецкая дубрава" не планирует бороться со слизнями, применяя химические вещества. При этом посетителям парка не советуют собирать моллюсков голыми руками. Это связано с тем, что слизни являются ядовитыми организмами, которые могут распространять опасные инфекции.

Петербург подвергся нашествию огромных слизней-каннибалов

Петербург подвергся нашествию огромных слизней-каннибалов

Ранее Лайф писал, что прошлым летом жителей Москвы уже испугало нашествие рыжих слизней-гигантов. Тогда, по словам горожан, скользкие гости объедали газоны и кустарники.

Обложка ©

Pixabay

Никита Осипов
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