В Москве заметили опасных испанских слизней

Вблизи Терлецких прудов в Москве жители заметили испанских слизней. Об этом сообщает издание "Вести Подмосковья" со ссылкой на пресс-службу городского района Ивановское. По данным СМИ, очевидцы увидели моллюсков оранжевого и коричневого цветов.

Администрация зоны отдыха "Терлецкая дубрава" не планирует бороться со слизнями, применяя химические вещества. При этом посетителям парка не советуют собирать моллюсков голыми руками. Это связано с тем, что слизни являются ядовитыми организмами, которые могут распространять опасные инфекции.