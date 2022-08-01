На Украину прибыли четыре дополнительных HIMARS

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о поставке в страну четырёх дополнительных установок американских РСЗО HIMARS.

"Четыре дополнительных HIMARS прибыли на Украину... Мы доказали, что умеем обращаться с этим оружием. Звук залпа HIMARS стал хитом этого лета на передовой", — написал Резников в "Твиттере".

Он поблагодарил президента США Джо Байдена и главу Пентагона Ллойда Остина за поддержку ВСУ.