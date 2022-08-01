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1 августа, 12:47

На Украину прибыли четыре дополнительных HIMARS

Министр обороны Украины Резников заявил о прибытии четырёх дополнительных HIMARS

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о поставке в страну четырёх дополнительных установок американских РСЗО HIMARS.

"Четыре дополнительных HIMARS прибыли на Украину... Мы доказали, что умеем обращаться с этим оружием. Звук залпа HIMARS стал хитом этого лета на передовой", написал Резников в "Твиттере".

Он поблагодарил президента США Джо Байдена и главу Пентагона Ллойда Остина за поддержку ВСУ.

"Спонсор мирового терроризма": Хакеры объявили о запуске атаки на производителя HIMARS

"Спонсор мирового терроризма": Хакеры объявили о запуске атаки на производителя HIMARS

HIMARS — американская реактивная система залпового огня на колёсном шасси производства компании Lockheed Martin. Изначально США поставили 12 единиц РСЗО Украине. При этом, по данным на 1 августа, российские военные в ходе спецоперации уничтожили шесть пусковых установок HIMARS. Российские зенитчики научились сбивать ракеты американских РСЗО при помощи отечественных комплексов противовоздушной обороны "Бук М-3".

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ТАСС / Armed Forces of Ukraine / Cover Images via ZUMA Press

Александра Вишнякова

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