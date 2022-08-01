"Я виноват, базара нет, но она в меня плюнула": Эмоциональный конфликт пешехода и водителя в Сочи попал на видео

На одной из улиц Сочи разгорелся нешуточный скандал — мужчина решил наплевать на правила дорожного движения, но оказался в прямом смысле оплёван прохожей, которую чуть не сбил на тротуаре. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места инцидента.

Конфликт произошёл на улице Карла Либкнехта. По словам очевидцев, мужчина на мопеде проехал очень близко к женщине, которая шла по тротуару с коляской. Прохожая разозлилась, плюнула в неаккуратного водителя и пошла дальше. На кадрах видно, как мужчину возмутила реакция местной жительницы. Он завил, что готов был признать вину и извиниться, но "плевать в человека", по его мнению, — это слишком. Однако, как рассказали очевидцы, водитель оскорбления не потерпел. После инцидента он развернулся, догнал женщину и толкнул её.