Диетологи рассказали, от каких коктейлей лучше отказаться при похудении
Диетологи назвали пина коладу и лонг-айленд самыми опасными для фигуры коктейлями
Американские диетологи рассказали об опасных при похудении алкогольных напитках. Слова специалистов приводит издание Eat This, Not That.
Так, по словам диетолога Лорен Манакер, коктейль пина колада, который изготавливается на основе рома с кокосовым молоком и ананасовым соком, содержит огромное количество сахара. Врач отметила, что не менее вреден для фигуры и коктейль лонг-айленд, содержащий сразу несколько видов алкоголя и кока-колу. В свою очередь диетолог Эми Гудсон порекомендовала не налегать на фруктовые и ягодные коктейли, которые в заведениях подают с зонтиками и сиропами.
"Чтобы снизить калорийность любимого напитка, попробуйте смешать его с низкокалорийной добавкой, например с газированной водой и соком лайма", — добавила врач.
А ранее Лайф сообщал, что терапевт Виктор Лишин посоветовал пить пиво при мочекаменной болезни почек. При этом специалист подчеркнул, что это вовсе не означает, что пенный напиток нужно пить литрами. Также медик порекомендовал отказаться от жирной и слишком солёной еды, а в период обострения мочекаменной болезни не стоит пить кофе.
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