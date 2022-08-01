Диетологи рассказали, от каких коктейлей лучше отказаться при похудении

Так, по словам диетолога Лорен Манакер, коктейль пина колада, который изготавливается на основе рома с кокосовым молоком и ананасовым соком, содержит огромное количество сахара. Врач отметила, что не менее вреден для фигуры и коктейль лонг-айленд, содержащий сразу несколько видов алкоголя и кока-колу. В свою очередь диетолог Эми Гудсон порекомендовала не налегать на фруктовые и ягодные коктейли, которые в заведениях подают с зонтиками и сиропами.