Такие платья на женщинах заводят мужчин и сводят с ума

Какие платья нравятся мужчинам? Какие платья возбуждают мужчин? Девушек в каких платьях парни считают сексуальными? Ответы на эти вопросы знают специалисты компании "ПРО Бренд". Социологи опросили 1500 мужчин из 56 субъектов России. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.

Начнём с модного провала. Никто из мужчин не посчитал привлекательными платья оверсайз. Такой трендовый фасон нравится девушкам, но парней дамы в балахонистой одежде не возбуждают.

Трендовое платье оверсайз посчитали привлекательным 0% мужчин. Если девушка хочет, чтобы парни заглядывались на неё, нужно учитывать, что мужское внимание притягивают открытые части тела. Соответственно, стоит выбирать одежду с вырезами и глубокими разрезами. Дизайн © ООО "ПРО Бренд"

Длинные платья у мужчин тоже не в фаворе — за них проголосовало лишь 6% респондентов.

Платья макси считают сексуальными только 6% мужчин. Дизайн © ООО "ПРО Бренд"

Недалеко от платьев макси ушли те, что с глубоким разрезом: они нравятся всего 9% мужчин. Так что не спешите повторять наделавший много шума образ Анджелины Джоли с красной ковровой дорожки и выставлять ногу на всеобщее обозрение, демонстрируя высокий разрез на платье.

Платья с глубоким разрезом по достоинству оценили 9% российских мужчин. Дизайн © ООО "ПРО Бренд"

Девушки в облегающих платьях футлярах привлекают внимание 9% парней.

9% мужчин согласны с тем, что женщины в облегающих платьях футлярах выглядят сексуально. Дизайн © ООО "ПРО Бренд"

Женщины в платьях с глубоким декольте заводят 28% мужчин.

Повезло тем дамам, что любят похвастаться грудью: платья с глубоким декольте заводят 28% мужчин в России. Дизайн © ООО "ПРО Бренд"

Самый сексуальный фасон платья, по мнению мужчин, — платье мини. Такие возбуждают 48% опрошенных.

48% мужчин возбуждаются при виде женщины в коротком платье. Дизайн © ООО "ПРО Бренд"