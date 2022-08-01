Такие платья на женщинах заводят мужчин и сводят с ума
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Какие платья нравятся мужчинам? Какие платья возбуждают мужчин? Девушек в каких платьях парни считают сексуальными? Ответы на эти вопросы знают специалисты компании "ПРО Бренд". Социологи опросили 1500 мужчин из 56 субъектов России. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.
Начнём с модного провала. Никто из мужчин не посчитал привлекательными платья оверсайз. Такой трендовый фасон нравится девушкам, но парней дамы в балахонистой одежде не возбуждают.
Трендовое платье оверсайз посчитали привлекательным 0% мужчин. Если девушка хочет, чтобы парни заглядывались на неё, нужно учитывать, что мужское внимание притягивают открытые части тела. Соответственно, стоит выбирать одежду с вырезами и глубокими разрезами. Дизайн © ООО "ПРО Бренд"
Длинные платья у мужчин тоже не в фаворе — за них проголосовало лишь 6% респондентов.
Платья макси считают сексуальными только 6% мужчин. Дизайн © ООО "ПРО Бренд"
Недалеко от платьев макси ушли те, что с глубоким разрезом: они нравятся всего 9% мужчин. Так что не спешите повторять наделавший много шума образ Анджелины Джоли с красной ковровой дорожки и выставлять ногу на всеобщее обозрение, демонстрируя высокий разрез на платье.
Платья с глубоким разрезом по достоинству оценили 9% российских мужчин. Дизайн © ООО "ПРО Бренд"
Девушки в облегающих платьях футлярах привлекают внимание 9% парней.
9% мужчин согласны с тем, что женщины в облегающих платьях футлярах выглядят сексуально. Дизайн © ООО "ПРО Бренд"
Женщины в платьях с глубоким декольте заводят 28% мужчин.
Повезло тем дамам, что любят похвастаться грудью: платья с глубоким декольте заводят 28% мужчин в России. Дизайн © ООО "ПРО Бренд"
Самый сексуальный фасон платья, по мнению мужчин, — платье мини. Такие возбуждают 48% опрошенных.
48% мужчин возбуждаются при виде женщины в коротком платье. Дизайн © ООО "ПРО Бренд"
Многочисленные исследования показывают, что самой сексуальной частью тела мужчины считают ноги. Неудивительно, что короткие платья больше других привлекают их внимание. Женская грудь и глубокое декольте на втором месте. Если девушки хотят, чтобы парни на них заглядывались, то нужно учитывать, что мужское внимание притягивают открытые части тела, и выбирать одежду с вырезами и глубокими разрезами. Другой вопрос, что, согласно социологическим исследованиям, больше половины представительниц прекрасного пола выбирают одежду, не учитывая мужское мнение и предпочтения [парней].