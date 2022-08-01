Гороскоп от Тамары Глобы: Что принесёт август 2022-го каждому из знаков зодиака

В последний летний месяц, особенно в его начале, будут заложены важнейшие события, развития которых стоит ждать уже в следующем — 2023 — году. Результаты этих событий мы увидим только в 2024-м, рассказала астролог Тамара Глоба. Третья декада августа откроет важный период противостояния Марса: он будет длиться до начала весны 2023-го. Практически весь август — интереснейший период для людей, связанных с творчеством, отметила Глоба.

Сложные дни в августе 2022-го

Наиболее тяжёлыми в августе 2022-го станут эти дни: 1-е число (вечер), 5-е, 6 августа, 7 августа (вечер), 8-е, 10-е, 12 августа, 13-е число (вечер), 14-е, 16-е, 19-е, 23-е, 26-е, 27-е и 31 августа.

Несмотря на обилие сложных дней в этом месяце, в то же время это период важного поворота в судьбе многих людей. Некоторые обретут своё будущее, а кто-то буквально шагнёт в новый для себя период Тамара Глоба астролог

Гороскоп для Овна на август 2022 года

Август 2022 года для рождённых под знаком зодиака Овен станет временем личного, интеллектуального успеха. В начале третьего месяца лета эти представители стихии Огня будут вкладываться в будущее, пытаться заработать деньги, необходимые на осуществление планов. А ещё Овны будут активно обучаться, путешествовать.

Занимайтесь активно новыми делами, проекты принесут вам в дальнейшем хорошую перспективу. Также это время активной работы в текущий период: занятия хозяйственными делами, домом, обустройством жилья. Ну а в конце месяца больше всего времени и внимания вы уделите детям и семье. Также это период успешного творчества, любви и внимания окружающих Тамара Глоба астролог

Знак зодиака Телец: гороскоп на август 2022-го

Для Тельцов август станет периодом принятия важных решений, связанных с будущим. Этим представителям стихии Земля следует проявить волю и заняться перспективными вопросами, относящимися к личной жизни и делам. Со второй декады последнего летнего месяца для рождённых под знаком зодиака Телец начнётся период, который принесёт интеллектуальный успех. Это время интересных событий, связанных с практической деятельностью.

Если вы планируете обучение или личные перемены, беритесь за то, что вам необходимо. В начале месяца вопросы дома, семьи и детей играют большую роль. Но поездки и путешествия — то, что принесёт вам отдых и чудесное состояние, связанное со здоровьем, новые знакомства. В конце августа большое внимание уделите жилищным вопросам. Также это период, который касается заработков. Тамара Глоба астролог

Гороскоп на август 2022-го для знака зодиака Близнецы

Для Близнецов август станет периодом перемен. Эти представители стихии Воздуха будут решать вопросы, связанные с домом, делами родителей, детей. Большое внимание потребуют материальные вопросы. Встречи в августе 2022-го принесут Близнецам успех, а путешествия — новые знакомства.

Люди, которых вы любите, потребуют внимания не только к их жизни, но также и вложений финансовых. В начале месяца — отличное время для знакомств, выступлений и путешествий. Но в то же время берегите здоровье, есть опасность потерь. В конце месяца — отличный период для того, чтобы познакомиться с новыми людьми. С конца августа в вашу жизнь придёт большой период активности и вы займётесь не только собой, но и новыми делами Тамара Глоба астролог

Астропрогноз на август 2022-го для Рака

Для людей, рождённых под знаком зодиака Рак, август станет месяцем перспектив, связанных с новыми делами и друзьями. В личных делах у этих представителей стихии Воды могут возникнуть небольшие трудности, разочарование может постигнуть Раков в конце первой – начале второй недели августа-2022. В конце месяца много времени потребуют домашние дела, шопинг и некоторые проблемы у детей.

Активно беритесь за планы на будущее. Отличный период для обучения, новой информации, важных встреч и знакомств — в этом удачна вторая декада августа, а также конец месяца. Во второй половине августа придёт возможность заработков: обновите гардероб Тамара Глоба астролог

Лев: гороскоп на август-2022 от Тамары Глобы

Львы заметят, что в августе в их жизни продолжатся события конца июля. Рождённым под этим огненным знаком зодиака откроется возможность поучаствовать в переговорах, которые принесут успех в карьере: "Руководство будет вам помогать, но в то же время и активно вас контролировать практически весь месяц".

Начиная со второй половины месяца — отличное время для самореализации. Ваше обаяние, ваша внешность, ваша любовь, ваши чувства, ваше творчество — в центре внимания окружающих. В конце месяца будут интересные поездки и новые знакомства. Друзья примут активное участие в ваших делах. Начиная с конца августа откроется важный период для планирования будущего, и вы совершите большой и важный для себя поворот Тамара Глоба астролог

Астрологический прогноз на август 2022 года для знака зодиака Дева

Для планирующих переезд Дев весь август 2022-го станет важным периодом, касающимся дальних дорог. В первые дни последнего месяца лета эти представители земной стихии будут вовсю собирать возможности и пытаться их реализовать.

Это время очень важное и для ваших любимых, и для дальних родственников, а также для возможности заработков вдали от дома. Будут срывы, которые касаются периода конца второй декады, но в то же время уже начиная с третьей декады вы поставите перед собой новые цели и будете к ним идти. Без денег вы не останетесь Тамара Глоба астролог

Гороскоп для знака зодиака Весы на август 2022-го

Людей, рождённых под знаком зодиака Весы, а августе-2022 ждут перемены. Вокруг этих представителей воздушной стихии будет много закулисных споров. При этом люди, которые любят и ценят, во всём будут помогать Весам. В целом первые недели месяца — время стойкости.

ытот месяц связан с вопросами, которые касаются и личной жизни, и финансов. В начале месяца будут трудности, которые вам не очень понятны. Они связаны с материальным положением, а также с женщинами, пытающимися вмешаться в вашу жизнь. Это активно проявится в период конца первой – начала второй недели августа. В третьей декаде вы внезапно совершите прорыв: это будет открытие нового периода, когда решаются события, связанные с личной жизнью, спортом, новыми начинаниями, вопросами будущего. Ваш интеллект здесь сыграет наиболее важную роль Тамара Глоба астролог

Прогноз на август для Скорпиона от Тамары Глобы

Для Скорпионов август станет семейным месяцем. Первая половина августа — период противостояния противникам, партнёрам, конкурентам. Начало месяца — время, когда руководство будет присматриваться к вашим талантам и возможностям. Ещё представителей водной стихии ждёт хороший отдых. В межличностных отношениях Скорпионам стоит проявлять внимание, не связываться с сомнительными персонами, предупредила Тамара Глоба в астрологическом прогнозе на август 2022 года на своём ютуб-канале.

Будьте очень внимательны, чтобы не нажить новых врагов. Также Скорпионам август даёт хорошую помощь друзей. Обратитесь к людям, которых вы цените и уважаете: они дадут практический, трезвый, разумный совет. В конце августа — отличное время, чтобы обдумать своё положение Тамара Глоба астролог

Стрелец: гороскоп на август-2022

Для Стрельцов практически весь август станет периодом активной работы. Также эти представители стихии Огня в последний месяц лета 2022 года много времени будут уделять здоровью. Начало августа — хорошее время для дорог, путешествий с любимыми и детьми; это период расходов. Стрельцам Тамара Глоба советует быть экономнее, поскольку переговоры с руководством могут не принести желаемого результата до третьей декады месяца.

Постарайтесь заняться ремонтом, который впоследствии будет вас радовать. Вторая половина августа — отличное время для отдыха вдали от дома. Несмотря на то что могут быть споры с семьёй в конце месяца, вы получите удовольствие от путешествий, творчества, личных дел Тамара Глоба астролог

Гороскоп на август 2022-го для знака зодиака Козерог

В начале августа-2022 людям, рождённым под знаком зодиака Козерог, нужно быть внимательнее в финансовых вопросах. В этом месяце представителей земной стихии ждёт творческая работа. В первой половине августа могут возникнуть трудности в семье. Вторая декада месяца — самое время для учёбы, а третья — принесёт возможности для активной деятельности. Козероги буквально изменят цели и планы, произойдёт переоценка событий.

Постарайтесь не ссориться с любимыми людьми. Вдали от дома возможна удача, но дела идут с переменным успехом, потому что переговоры то удачны, то срываются Тамара Глоба астролог

Астропрогноз на август 2022 года для Водолея

Водолеи в августе 2022 года особое внимание уделят дому, ремонту, родителям, семье, семейным вопросам. Конец месяца даст этим представителям стихии Воздуха желанную свободу: это период активных действий, спорта, общения с людьми, которые вам нравятся. В то же время это период дальних дорог, предложений, которые придут издалека.

Сыграет большую роль будущее ваших детей. Вы займётесь вопросами, которые касаются помощи окружающим, благотворительности, конкретной помощи людям. Но в то же время обратите внимание и на себя. Вы для многих будете благодетелем в этот период, без денег вы не останетесь. Вас будут поддерживать, даже если вам трудно заработать. В личных делах возможны некоторые трудности Тамара Глоба астролог

Астропрогноз на август 2022-го для знака зодиака Рыбы

Август-2022 для Рыбы станет месяцем активных действий и движений, касающихся вопросов обучения, путешествий и поездок по бытовым вопросам. Много времени и внимания эти представители стихии Воды будут уделять родственникам. Рождённых под знаком зодиака Рыбы ждут интересные предложения касательно интеллектуальной и творческой деятельности. Личный успех принесут новые творческие занятия. В конце месяца настанет период, когда почти всё время Рыбы будут посвящать дому, жилищным вопросам, он продлится довольно долго.