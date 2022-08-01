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1 августа, 12:30

Гороскоп от Тамары Глобы: Что принесёт август 2022-го каждому из знаков зодиака

Август 2022-го открывает важнейший период битвы властных, сильных людей за будущее материальное и финансовое благополучие. Астролог Тамара Глоба подготовила точный прогноз для каждого знака зодиака.

В последний летний месяц, особенно в его начале, будут заложены важнейшие события, развития которых стоит ждать уже в следующем — 2023 — году. Результаты этих событий мы увидим только в 2024-м, рассказала астролог Тамара Глоба. Третья декада августа откроет важный период противостояния Марса: он будет длиться до начала весны 2023-го. Практически весь август — интереснейший период для людей, связанных с творчеством, отметила Глоба.

Сложные дни в августе 2022-го

Наиболее тяжёлыми в августе 2022-го станут эти дни: 1-е число (вечер), 5-е, 6 августа, 7 августа (вечер), 8-е, 10-е, 12 августа, 13-е число (вечер), 14-е, 16-е, 19-е, 23-е, 26-е, 27-е и 31 августа.

Несмотря на обилие сложных дней в этом месяце, в то же время это период важного поворота в судьбе многих людей. Некоторые обретут своё будущее, а кто-то буквально шагнёт в новый для себя период

Тамара Глоба

астролог

<p>Несмотря на обилие сложных дней в этом месяце, в то же время это период важного поворота в судьбе многих людей. Некоторые обретут своё будущее, а кто-то буквально шагнёт в новый для себя период</p>
<p>Несмотря на обилие сложных дней в этом месяце, в то же время это период важного поворота в судьбе многих людей. Некоторые обретут своё будущее, а кто-то буквально шагнёт в новый для себя период</p>

Гороскоп для Овна на август 2022 года

Август 2022 года для рождённых под знаком зодиака Овен станет временем личного, интеллектуального успеха. В начале третьего месяца лета эти представители стихии Огня будут вкладываться в будущее, пытаться заработать деньги, необходимые на осуществление планов. А ещё Овны будут активно обучаться, путешествовать.

Занимайтесь активно новыми делами, проекты принесут вам в дальнейшем хорошую перспективу. Также это время активной работы в текущий период: занятия хозяйственными делами, домом, обустройством жилья. Ну а в конце месяца больше всего времени и внимания вы уделите детям и семье. Также это период успешного творчества, любви и внимания окружающих

Тамара Глоба

астролог

<p>Занимайтесь активно новыми делами, проекты принесут вам в дальнейшем хорошую перспективу. Также это время активной работы в текущий период: занятия хозяйственными делами, домом, обустройством жилья. Ну а в конце месяца больше всего времени и внимания вы уделите детям и семье. Также это период успешного творчества, любви и внимания окружающих </p>
<p>Занимайтесь активно новыми делами, проекты принесут вам в дальнейшем хорошую перспективу. Также это время активной работы в текущий период: занятия хозяйственными делами, домом, обустройством жилья. Ну а в конце месяца больше всего времени и внимания вы уделите детям и семье. Также это период успешного творчества, любви и внимания окружающих </p>

Знак зодиака Телец: гороскоп на август 2022-го

Для Тельцов август станет периодом принятия важных решений, связанных с будущим. Этим представителям стихии Земля следует проявить волю и заняться перспективными вопросами, относящимися к личной жизни и делам. Со второй декады последнего летнего месяца для рождённых под знаком зодиака Телец начнётся период, который принесёт интеллектуальный успех. Это время интересных событий, связанных с практической деятельностью.

Если вы планируете обучение или личные перемены, беритесь за то, что вам необходимо. В начале месяца вопросы дома, семьи и детей играют большую роль. Но поездки и путешествия — то, что принесёт вам отдых и чудесное состояние, связанное со здоровьем, новые знакомства. В конце августа большое внимание уделите жилищным вопросам. Также это период, который касается заработков.

Тамара Глоба

астролог

<p>Если вы планируете обучение или личные перемены, беритесь за то, что вам необходимо. В начале месяца вопросы дома, семьи и детей играют большую роль. Но поездки и путешествия — то, что принесёт вам отдых и чудесное состояние, связанное со здоровьем, новые знакомства. В конце августа большое внимание уделите жилищным вопросам. Также это период, который касается заработков.</p>
<p>Если вы планируете обучение или личные перемены, беритесь за то, что вам необходимо. В начале месяца вопросы дома, семьи и детей играют большую роль. Но поездки и путешествия — то, что принесёт вам отдых и чудесное состояние, связанное со здоровьем, новые знакомства. В конце августа большое внимание уделите жилищным вопросам. Также это период, который касается заработков.</p>

Гороскоп на август 2022-го для знака зодиака Близнецы

Для Близнецов август станет периодом перемен. Эти представители стихии Воздуха будут решать вопросы, связанные с домом, делами родителей, детей. Большое внимание потребуют материальные вопросы. Встречи в августе 2022-го принесут Близнецам успех, а путешествия — новые знакомства.

Люди, которых вы любите, потребуют внимания не только к их жизни, но также и вложений финансовых. В начале месяца — отличное время для знакомств, выступлений и путешествий. Но в то же время берегите здоровье, есть опасность потерь. В конце месяца — отличный период для того, чтобы познакомиться с новыми людьми. С конца августа в вашу жизнь придёт большой период активности и вы займётесь не только собой, но и новыми делами

Тамара Глоба

астролог

<p>Люди, которых вы любите, потребуют внимания не только к их жизни, но также и вложений финансовых. В начале месяца — отличное время для знакомств, выступлений и путешествий. Но в то же время берегите здоровье, есть опасность потерь. В конце месяца — отличный период для того, чтобы познакомиться с новыми людьми. С конца августа в вашу жизнь придёт большой период активности и вы займётесь не только собой, но и новыми делами</p>
<p>Люди, которых вы любите, потребуют внимания не только к их жизни, но также и вложений финансовых. В начале месяца — отличное время для знакомств, выступлений и путешествий. Но в то же время берегите здоровье, есть опасность потерь. В конце месяца — отличный период для того, чтобы познакомиться с новыми людьми. С конца августа в вашу жизнь придёт большой период активности и вы займётесь не только собой, но и новыми делами</p>

Астропрогноз на август 2022-го для Рака

Для людей, рождённых под знаком зодиака Рак, август станет месяцем перспектив, связанных с новыми делами и друзьями. В личных делах у этих представителей стихии Воды могут возникнуть небольшие трудности, разочарование может постигнуть Раков в конце первой – начале второй недели августа-2022. В конце месяца много времени потребуют домашние дела, шопинг и некоторые проблемы у детей.

Активно беритесь за планы на будущее. Отличный период для обучения, новой информации, важных встреч и знакомств — в этом удачна вторая декада августа, а также конец месяца. Во второй половине августа придёт возможность заработков: обновите гардероб

Тамара Глоба

астролог

<p>Активно беритесь за планы на будущее. Отличный период для обучения, новой информации, важных встреч и знакомств — в этом удачна вторая декада августа, а также конец месяца. Во второй половине августа придёт возможность заработков: обновите гардероб</p>
<p>Активно беритесь за планы на будущее. Отличный период для обучения, новой информации, важных встреч и знакомств — в этом удачна вторая декада августа, а также конец месяца. Во второй половине августа придёт возможность заработков: обновите гардероб</p>
Лунный календарь на август 2022 года: Когда стричься и почему стоит отложить свадьбу

Лунный календарь на август 2022 года: Когда стричься и почему стоит отложить свадьбу

Лев: гороскоп на август-2022 от Тамары Глобы

Львы заметят, что в августе в их жизни продолжатся события конца июля. Рождённым под этим огненным знаком зодиака откроется возможность поучаствовать в переговорах, которые принесут успех в карьере: "Руководство будет вам помогать, но в то же время и активно вас контролировать практически весь месяц".

Начиная со второй половины месяца — отличное время для самореализации. Ваше обаяние, ваша внешность, ваша любовь, ваши чувства, ваше творчество — в центре внимания окружающих. В конце месяца будут интересные поездки и новые знакомства. Друзья примут активное участие в ваших делах. Начиная с конца августа откроется важный период для планирования будущего, и вы совершите большой и важный для себя поворот

Тамара Глоба

астролог

<p>Начиная со второй половины месяца — отличное время для самореализации. Ваше обаяние, ваша внешность, ваша любовь, ваши чувства, ваше творчество — в центре внимания окружающих. В конце месяца будут интересные поездки и новые знакомства. Друзья примут активное участие в ваших делах. Начиная с конца августа откроется важный период для планирования будущего, и вы совершите большой и важный для себя поворот</p>
<p>Начиная со второй половины месяца — отличное время для самореализации. Ваше обаяние, ваша внешность, ваша любовь, ваши чувства, ваше творчество — в центре внимания окружающих. В конце месяца будут интересные поездки и новые знакомства. Друзья примут активное участие в ваших делах. Начиная с конца августа откроется важный период для планирования будущего, и вы совершите большой и важный для себя поворот</p>

Астрологический прогноз на август 2022 года для знака зодиака Дева

Для планирующих переезд Дев весь август 2022-го станет важным периодом, касающимся дальних дорог. В первые дни последнего месяца лета эти представители земной стихии будут вовсю собирать возможности и пытаться их реализовать.

Это время очень важное и для ваших любимых, и для дальних родственников, а также для возможности заработков вдали от дома. Будут срывы, которые касаются периода конца второй декады, но в то же время уже начиная с третьей декады вы поставите перед собой новые цели и будете к ним идти. Без денег вы не останетесь

Тамара Глоба

астролог

<p>Это время очень важное и для ваших любимых, и для дальних родственников, а также для возможности заработков вдали от дома. Будут срывы, которые касаются периода конца второй декады, но в то же время уже начиная с третьей декады вы поставите перед собой новые цели и будете к ним идти. Без денег вы не останетесь</p>
<p>Это время очень важное и для ваших любимых, и для дальних родственников, а также для возможности заработков вдали от дома. Будут срывы, которые касаются периода конца второй декады, но в то же время уже начиная с третьей декады вы поставите перед собой новые цели и будете к ним идти. Без денег вы не останетесь</p>

Гороскоп для знака зодиака Весы на август 2022-го

Людей, рождённых под знаком зодиака Весы, а августе-2022 ждут перемены. Вокруг этих представителей воздушной стихии будет много закулисных споров. При этом люди, которые любят и ценят, во всём будут помогать Весам. В целом первые недели месяца — время стойкости.

ытот месяц связан с вопросами, которые касаются и личной жизни, и финансов. В начале месяца будут трудности, которые вам не очень понятны. Они связаны с материальным положением, а также с женщинами, пытающимися вмешаться в вашу жизнь. Это активно проявится в период конца первой – начала второй недели августа. В третьей декаде вы внезапно совершите прорыв: это будет открытие нового периода, когда решаются события, связанные с личной жизнью, спортом, новыми начинаниями, вопросами будущего. Ваш интеллект здесь сыграет наиболее важную роль

Тамара Глоба

астролог

<p>ытот месяц связан с вопросами, которые касаются и личной жизни, и финансов. В начале месяца будут трудности, которые вам не очень понятны. Они связаны с материальным положением, а также с женщинами, пытающимися вмешаться в вашу жизнь. Это активно проявится в период конца первой – начала второй недели августа. В третьей декаде вы внезапно совершите прорыв: это будет открытие нового периода, когда решаются события, связанные с личной жизнью, спортом, новыми начинаниями, вопросами будущего. Ваш интеллект здесь сыграет наиболее важную роль</p>
<p>ытот месяц связан с вопросами, которые касаются и личной жизни, и финансов. В начале месяца будут трудности, которые вам не очень понятны. Они связаны с материальным положением, а также с женщинами, пытающимися вмешаться в вашу жизнь. Это активно проявится в период конца первой – начала второй недели августа. В третьей декаде вы внезапно совершите прорыв: это будет открытие нового периода, когда решаются события, связанные с личной жизнью, спортом, новыми начинаниями, вопросами будущего. Ваш интеллект здесь сыграет наиболее важную роль</p>
Любовный гороскоп на август 2022 года: Что принесёт последний месяц лета каждому знаку зодиака

Любовный гороскоп на август 2022 года: Что принесёт последний месяц лета каждому знаку зодиака

Прогноз на август для Скорпиона от Тамары Глобы

Для Скорпионов август станет семейным месяцем. Первая половина августа — период противостояния противникам, партнёрам, конкурентам. Начало месяца — время, когда руководство будет присматриваться к вашим талантам и возможностям. Ещё представителей водной стихии ждёт хороший отдых. В межличностных отношениях Скорпионам стоит проявлять внимание, не связываться с сомнительными персонами, предупредила Тамара Глоба в астрологическом прогнозе на август 2022 года на своём ютуб-канале.

Будьте очень внимательны, чтобы не нажить новых врагов. Также Скорпионам август даёт хорошую помощь друзей. Обратитесь к людям, которых вы цените и уважаете: они дадут практический, трезвый, разумный совет. В конце августа — отличное время, чтобы обдумать своё положение

Тамара Глоба

астролог

<p>Будьте очень внимательны, чтобы не нажить новых врагов. Также Скорпионам август даёт хорошую помощь друзей. Обратитесь к людям, которых вы цените и уважаете: они дадут практический, трезвый, разумный совет. В конце августа — отличное время, чтобы обдумать своё положение</p>
<p>Будьте очень внимательны, чтобы не нажить новых врагов. Также Скорпионам август даёт хорошую помощь друзей. Обратитесь к людям, которых вы цените и уважаете: они дадут практический, трезвый, разумный совет. В конце августа — отличное время, чтобы обдумать своё положение</p>

Стрелец: гороскоп на август-2022

Для Стрельцов практически весь август станет периодом активной работы. Также эти представители стихии Огня в последний месяц лета 2022 года много времени будут уделять здоровью. Начало августа — хорошее время для дорог, путешествий с любимыми и детьми; это период расходов. Стрельцам Тамара Глоба советует быть экономнее, поскольку переговоры с руководством могут не принести желаемого результата до третьей декады месяца.

Постарайтесь заняться ремонтом, который впоследствии будет вас радовать. Вторая половина августа — отличное время для отдыха вдали от дома. Несмотря на то что могут быть споры с семьёй в конце месяца, вы получите удовольствие от путешествий, творчества, личных дел

Тамара Глоба

астролог

<p>Постарайтесь заняться ремонтом, который впоследствии будет вас радовать. Вторая половина августа — отличное время для отдыха вдали от дома. Несмотря на то что могут быть споры с семьёй в конце месяца, вы получите удовольствие от путешествий, творчества, личных дел</p>
<p>Постарайтесь заняться ремонтом, который впоследствии будет вас радовать. Вторая половина августа — отличное время для отдыха вдали от дома. Несмотря на то что могут быть споры с семьёй в конце месяца, вы получите удовольствие от путешествий, творчества, личных дел</p>

Гороскоп на август 2022-го для знака зодиака Козерог

В начале августа-2022 людям, рождённым под знаком зодиака Козерог, нужно быть внимательнее в финансовых вопросах. В этом месяце представителей земной стихии ждёт творческая работа. В первой половине августа могут возникнуть трудности в семье. Вторая декада месяца — самое время для учёбы, а третья — принесёт возможности для активной деятельности. Козероги буквально изменят цели и планы, произойдёт переоценка событий.

Постарайтесь не ссориться с любимыми людьми. Вдали от дома возможна удача, но дела идут с переменным успехом, потому что переговоры то удачны, то срываются

Тамара Глоба

астролог

<p>Постарайтесь не ссориться с любимыми людьми. Вдали от дома возможна удача, но дела идут с переменным успехом, потому что переговоры то удачны, то срываются</p>
<p>Постарайтесь не ссориться с любимыми людьми. Вдали от дома возможна удача, но дела идут с переменным успехом, потому что переговоры то удачны, то срываются</p>

Астропрогноз на август 2022 года для Водолея

Водолеи в августе 2022 года особое внимание уделят дому, ремонту, родителям, семье, семейным вопросам. Конец месяца даст этим представителям стихии Воздуха желанную свободу: это период активных действий, спорта, общения с людьми, которые вам нравятся. В то же время это период дальних дорог, предложений, которые придут издалека.

Сыграет большую роль будущее ваших детей. Вы займётесь вопросами, которые касаются помощи окружающим, благотворительности, конкретной помощи людям. Но в то же время обратите внимание и на себя. Вы для многих будете благодетелем в этот период, без денег вы не останетесь. Вас будут поддерживать, даже если вам трудно заработать. В личных делах возможны некоторые трудности

Тамара Глоба

астролог

<p>Сыграет большую роль будущее ваших детей. Вы займётесь вопросами, которые касаются помощи окружающим, благотворительности, конкретной помощи людям. Но в то же время обратите внимание и на себя. Вы для многих будете благодетелем в этот период, без денег вы не останетесь. Вас будут поддерживать, даже если вам трудно заработать. В личных делах возможны некоторые трудности</p>
<p>Сыграет большую роль будущее ваших детей. Вы займётесь вопросами, которые касаются помощи окружающим, благотворительности, конкретной помощи людям. Но в то же время обратите внимание и на себя. Вы для многих будете благодетелем в этот период, без денег вы не останетесь. Вас будут поддерживать, даже если вам трудно заработать. В личных делах возможны некоторые трудности</p>

Астропрогноз на август 2022-го для знака зодиака Рыбы

Август-2022 для Рыбы станет месяцем активных действий и движений, касающихся вопросов обучения, путешествий и поездок по бытовым вопросам. Много времени и внимания эти представители стихии Воды будут уделять родственникам. Рождённых под знаком зодиака Рыбы ждут интересные предложения касательно интеллектуальной и творческой деятельности. Личный успех принесут новые творческие занятия. В конце месяца настанет период, когда почти всё время Рыбы будут посвящать дому, жилищным вопросам, он продлится довольно долго.

Это время активной работы, когда появятся новые идеи и интересные проекты. Много времени вы посвятите своим детям. В первой половине месяца постарайтесь найти минутки для отдыха, потому что впоследствии будет много работы, которая касается семьи, общественной деятельности, домашних дел. Вы измените цели и планы и двинетесь к новым берегам

Тамара Глоба

астролог

<p>Это время активной работы, когда появятся новые идеи и интересные проекты. Много времени вы посвятите своим детям. В первой половине месяца постарайтесь найти минутки для отдыха, потому что впоследствии будет много работы, которая касается семьи, общественной деятельности, домашних дел. Вы измените цели и планы и двинетесь к новым берегам</p>
<p>Это время активной работы, когда появятся новые идеи и интересные проекты. Много времени вы посвятите своим детям. В первой половине месяца постарайтесь найти минутки для отдыха, потому что впоследствии будет много работы, которая касается семьи, общественной деятельности, домашних дел. Вы измените цели и планы и двинетесь к новым берегам</p>
Антирейтинг вторых половинок: Какие знаки зодиака изменяют чаще остальных

Антирейтинг вторых половинок: Какие знаки зодиака изменяют чаще остальных

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Shutterstock

Марта Белова

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