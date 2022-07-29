Лунный календарь на август 2022 года: Когда стричься и почему стоит отложить свадьбу

Фазы Луны в августе 2022 года

Лунные фазы в августе 2022-го: до 12 августа — период растущей Луны, начался после новолуния 28 июля;

12 августа произойдёт полнолуние в знаке Водолея;

с 13 по 26 августа — период убывающей Луны;

27 августа — новолуние в знаке Дева.

Август месяц достаточно напряжённый с точки зрения космических факторов, поэтому непросто найти благоприятную дату для каких-то важных событий (таких как, например, свадьба или старт какого-то важного дела). Тем не менее несколько дат можно назвать Татьяна Лукашевич астролог

Каждый день третьего месяца лета 2022 года будет нести в себе как положительные аспекты, так и конфликтные, предупредила в беседе с Лайфом астролог Татьяна Лукашевич. Однако нужно помнить, что всё зависит от нас самих: на какой энергии мы концентрируем внимание.

Август 2022 года: благоприятные дни по лунному календарю

7 августа 2022 года — лучший день третьего месяца лета для признания в любви. А с 11-го числа очень быстро будут вспыхивать яркие романы, ведь Венера перейдёт в знак Льва. Фото © Freepik / halayalex

7 августа — неплохой день для заключения партнёрских соглашений, каких-то обсуждений. На эту дату можно запланировать какие-то важные мероприятия, даже старт дальних поездок. С 11 августа, когда Венера перейдёт в знак Льва, романы будут вспыхивать очень быстро, могут быть яркими, но так же и быстро остывать. Усиливается творческий потенциал. Также будет стремление к ярким и дорогим путешествиям. Подписание договоров отложите до 17 августа.

Лунный календарь августа 2022 года: неблагоприятные дни

Период с 25 по 27 августа несёт в себе риск неожиданных событий, которые трудно запланировать и которые могут нарушить наши планы. Поэтому, если вы запланировали на эти даты какие-то важные мероприятия, крайне важно иметь план Б.

Когда признаться в любви в августе 2022 года

Признание в любви запланируйте на 7 августа, так как в этот день светила — Солнце и Луна — будут находиться в гармоничном взаимодействии. Известно, что Солнце — это мужская энергия, а Луна — женская. Также Венера — планета партнёрства, любви, гармонии — будет находиться в аспекте с Нептуном — планетой, которая олицетворяет высшую любовь. Поэтому за весь август лучше дня для любовных признаний, чем 7-е число, не найти.

Календарь стрижек августа 2022 года

В календаре стрижек на август 2022 года астролог Татьяна Лукашевич отметила пять дат, когда поход к парикмахеру и манипуляции с волосами не принесут разочарования: это 2, 3, 12, 30 и 31 августа. Эти числа гармоничны с точки зрения процедур для гривы. Фото © Freepik / prostooleh