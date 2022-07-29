10 привычек и обычаев, которыми русские шокируют иностранцев
О разнице вкусов не спорят. Но есть в наших обыденных привычках и ритуалах такое, что приводит чужаков в искреннее недоумение. Какие из русских обычаев кажутся иностранцам самыми странными?
Чаепитие, перетекающее из одного в другое, хождение по дому в тапочках и обязательное "посидеть на дорожку" перед поездкой — привычки и ритуалы, знакомые, пожалуй, каждому жителю России. А вот иностранцы от них недоумевают, когда приезжают к нам. Нет совершенно ничего необычного, что при разнице менталитетов люди ведут себя по-разному. Но какие из русских обычаев или чуть ли не повседневных привычек изумляют заморских гостей больше всего?
Русские пьют много чая
Пожалуй, ни в одной стране мира не любят чай настолько сильно, как в России. Фото © Freepik
Россия — одна из тех стран мира, где чай любят сильно и пьют постоянно. Когда-то ценителями этого напитка считались англичане со своим "файф-о-клок", а сейчас мы от британцев не отстаём. Сегодня русские — в числе тех, кто пьёт чай очень часто: во время приёмов пищи — с десертом, в гостях, им запивают лекарства или согреваются в особо холодные дни. Русская привычка, поражающая многих иностранцев, не привыкших употреблять этот напиток в таких количествах. Поэтому зарубежные гости искренне поражаются каждый раз, когда видят, как россиянин заваривает пятую кружку чая за день.
Русские плюют через плечо
Ещё одна привычка и традиция, передавшаяся нам от предков. Как иностранцу объяснить, что русский обычай поплевать три раза через плечо и постучать потом по дереву уберегает от сглаза? Помогает ли такая традиция или нет, вопрос спорный. Но мы до сих пор так часто делаем, а друзья из-за границы и по сей день шокируются тем, что во время разговора человек внезапно начинает плеваться.
В России говорят много тостов
Ещё одна привычка, которая непонятна иностранцам, а мы её любим. Как можно выпивать и при этом не произносить тост, за что пьёте, — как короткий, так и целую речь? На вопрос заграничных гостей, а зачем так делать, русский просто пожмёт плечами и ответит: чтобы было по уму. И правда, выпивать, сказав красивые слова, гораздо интеллигентнее и приятнее, чем молча.
Русские ходят по дому в тапочках
Заграничных гостей очень удивляет, что у нас всегда есть такая домашняя обувь, как тапочки. Фото © Freepik
Тапочки — это вообще отдельная тема для разговора. Стоит начать с того, что далеко не во всех странах принято снимать уличную обувь. Иностранцы спокойно ходят по квартире или дому в башмаках, в которых гуляли в парке, например, или расхаживали по офису. Для русского человека такой подход неприемлем. Большинство, кто не любит ходить босиком, переобувается в тапочки. Заграничных гостей очень удивляет, что у нас всегда есть такая домашняя обувь. Обычно даже несколько вариантов: для каждого члена семьи и для тех, кто заглянул на чай. Порой даже по нескольку пар, например летние лёгкие и утеплённые зимние.
Русские без стыда ходят с пакетами в руках
И снова — о разнице менталитетов. Если у заграничного товарища что-то не помещается в сумку или рюкзак, он не станет лишний раз нагружать руки пакетами. А просто выберет побольше сумку или закажет доставку. Для русского человека ходить с пакетами наперевес в порядке вещей. Мы не видим в таком подходе ничего стыдного или неудобного.
Русские "сидят на дорожку"
Начинающий устаревать, но пока всё же популярный обычай русских людей. Собираетесь в долгий путь? Запаковали уже чемоданы и готовы отправиться? Обязательно стоит посидеть пару минут в тишине перед порогом. Кстати, помимо какого-то мистического значения этот ритуал очень практичен: пока на мгновение остановился, можно подумать о том, не забыл ли что-то важное.
Русские занимаются самолечением
Чем ещё русский человек может повергнуть в шок иностранца? Например, нормальным отношением к самолечению. Фото © Freepik
Чем ещё русский человек может повергнуть в шок иностранца? Например, самолечением. Взрослый житель России прекрасно знает, какие лекарства принимать при больном горле, насморке или, например, гриппе. Лишний раз к врачу мы не пойдём: купим медикаменты в аптеке либо постараемся "народными средствами" поставить себя на ноги. А вот люди, живущие за границей, такой подход считают крайне странным. Иностранец при обычном подозрении на ОРВИ побежит сразу же к доктору, да и в аптеках за границей практически ничего не купишь без рецепта. Поэтому самое обычное поведение русского при простуде шокирует заморских гостей.
Русские убирают пустые бутылки из-под алкоголя со стола
Оказавшись за русским застольем, иностранец обязательно удивится, когда при нём поставят первую пустую бутылку на пол. Вспомните, наверняка вы и все ваши знакомые, устраивая посиделки дома, обязательно убирали со стола пустую тару из-под алкоголя. На Западе считают такую привычку странной, а мы — обыденной. Оказывается, такая традиция пошла из старорусских трактиров. Тогда официанты выставляли счёт, считая пустые бутылки на столе. Вот люди и придумали прятать их под стол, чтобы сэкономить. В наше время большинство ставит на пол пустые бутыли, даже не задумываясь, а зачем так делать.
В России часто ходят в гости
Гости в доме — для русского человека всегда праздник: готовят обычно столько, что стол ломится от вкусных и разнообразных блюд. Фото © Shutterstock
Какая ещё особенность иностранцу покажется странной, а для русского человека — норма? Банальный приём гостей. У нас в порядке вещей часто навещать друзей или родственников, приходя к ним в дом, порой даже без предупреждения. Иностранцы любят заранее согласовывать досуг, а свободное время проводить по давно заготовленному сценарию. Также их всегда удивляют наши застолья. Ведь готовятся русские к принятию гостей, как к празднику: еды обычно столько, что стол ломится от вкусных и разнообразных блюд.
Русские поздравляют друг друга с выходом из душа или сауны
Даже в 21-м веке многие русские до сих пор говорят только что вышедшему человеку из душа или сауны "С лёгким паром!". Просто доброжелательное отношение, которого иностранцам не понять. Они воспринимают эту фразу как поздравление с тем, что человек удачно помылся. Зачем это делать? Чужакам не понять.