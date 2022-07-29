10 привычек и обычаев, которыми русские шокируют иностранцев

Чаепитие, перетекающее из одного в другое, хождение по дому в тапочках и обязательное "посидеть на дорожку" перед поездкой — привычки и ритуалы, знакомые, пожалуй, каждому жителю России. А вот иностранцы от них недоумевают, когда приезжают к нам. Нет совершенно ничего необычного, что при разнице менталитетов люди ведут себя по-разному. Но какие из русских обычаев или чуть ли не повседневных привычек изумляют заморских гостей больше всего?

Русские пьют много чая

Пожалуй, ни в одной стране мира не любят чай настолько сильно, как в России. Фото © Freepik

Россия — одна из тех стран мира, где чай любят сильно и пьют постоянно. Когда-то ценителями этого напитка считались англичане со своим "файф-о-клок", а сейчас мы от британцев не отстаём. Сегодня русские — в числе тех, кто пьёт чай очень часто: во время приёмов пищи — с десертом, в гостях, им запивают лекарства или согреваются в особо холодные дни. Русская привычка, поражающая многих иностранцев, не привыкших употреблять этот напиток в таких количествах. Поэтому зарубежные гости искренне поражаются каждый раз, когда видят, как россиянин заваривает пятую кружку чая за день.

Русские плюют через плечо

Ещё одна привычка и традиция, передавшаяся нам от предков. Как иностранцу объяснить, что русский обычай поплевать три раза через плечо и постучать потом по дереву уберегает от сглаза? Помогает ли такая традиция или нет, вопрос спорный. Но мы до сих пор так часто делаем, а друзья из-за границы и по сей день шокируются тем, что во время разговора человек внезапно начинает плеваться.

В России говорят много тостов

Ещё одна привычка, которая непонятна иностранцам, а мы её любим. Как можно выпивать и при этом не произносить тост, за что пьёте, — как короткий, так и целую речь? На вопрос заграничных гостей, а зачем так делать, русский просто пожмёт плечами и ответит: чтобы было по уму. И правда, выпивать, сказав красивые слова, гораздо интеллигентнее и приятнее, чем молча.

Русские ходят по дому в тапочках

Заграничных гостей очень удивляет, что у нас всегда есть такая домашняя обувь, как тапочки. Фото © Freepik

Тапочки — это вообще отдельная тема для разговора. Стоит начать с того, что далеко не во всех странах принято снимать уличную обувь. Иностранцы спокойно ходят по квартире или дому в башмаках, в которых гуляли в парке, например, или расхаживали по офису. Для русского человека такой подход неприемлем. Большинство, кто не любит ходить босиком, переобувается в тапочки. Заграничных гостей очень удивляет, что у нас всегда есть такая домашняя обувь. Обычно даже несколько вариантов: для каждого члена семьи и для тех, кто заглянул на чай. Порой даже по нескольку пар, например летние лёгкие и утеплённые зимние.

Русские без стыда ходят с пакетами в руках

И снова — о разнице менталитетов. Если у заграничного товарища что-то не помещается в сумку или рюкзак, он не станет лишний раз нагружать руки пакетами. А просто выберет побольше сумку или закажет доставку. Для русского человека ходить с пакетами наперевес в порядке вещей. Мы не видим в таком подходе ничего стыдного или неудобного.

Русские "сидят на дорожку"

Начинающий устаревать, но пока всё же популярный обычай русских людей. Собираетесь в долгий путь? Запаковали уже чемоданы и готовы отправиться? Обязательно стоит посидеть пару минут в тишине перед порогом. Кстати, помимо какого-то мистического значения этот ритуал очень практичен: пока на мгновение остановился, можно подумать о том, не забыл ли что-то важное.

Русские занимаются самолечением

Чем ещё русский человек может повергнуть в шок иностранца? Например, нормальным отношением к самолечению. Фото © Freepik

Чем ещё русский человек может повергнуть в шок иностранца? Например, самолечением. Взрослый житель России прекрасно знает, какие лекарства принимать при больном горле, насморке или, например, гриппе. Лишний раз к врачу мы не пойдём: купим медикаменты в аптеке либо постараемся "народными средствами" поставить себя на ноги. А вот люди, живущие за границей, такой подход считают крайне странным. Иностранец при обычном подозрении на ОРВИ побежит сразу же к доктору, да и в аптеках за границей практически ничего не купишь без рецепта. Поэтому самое обычное поведение русского при простуде шокирует заморских гостей.

Русские убирают пустые бутылки из-под алкоголя со стола

Оказавшись за русским застольем, иностранец обязательно удивится, когда при нём поставят первую пустую бутылку на пол. Вспомните, наверняка вы и все ваши знакомые, устраивая посиделки дома, обязательно убирали со стола пустую тару из-под алкоголя. На Западе считают такую привычку странной, а мы — обыденной. Оказывается, такая традиция пошла из старорусских трактиров. Тогда официанты выставляли счёт, считая пустые бутылки на столе. Вот люди и придумали прятать их под стол, чтобы сэкономить. В наше время большинство ставит на пол пустые бутыли, даже не задумываясь, а зачем так делать.

В России часто ходят в гости

Гости в доме — для русского человека всегда праздник: готовят обычно столько, что стол ломится от вкусных и разнообразных блюд. Фото © Shutterstock

Какая ещё особенность иностранцу покажется странной, а для русского человека — норма? Банальный приём гостей. У нас в порядке вещей часто навещать друзей или родственников, приходя к ним в дом, порой даже без предупреждения. Иностранцы любят заранее согласовывать досуг, а свободное время проводить по давно заготовленному сценарию. Также их всегда удивляют наши застолья. Ведь готовятся русские к принятию гостей, как к празднику: еды обычно столько, что стол ломится от вкусных и разнообразных блюд.

Русские поздравляют друг друга с выходом из душа или сауны