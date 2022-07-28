10 фото питомцев, которых оставили без присмотра и в итоге сильно пожалели
Хозяева этих питомцев — люди очень занятые, чем пушистики активно пользуются. Стоит человеку отвернуться, как устраивают такой бедлам, что остаётся посмеяться — без юмора этот беспорядок не вынести.
"Никогда не оставляйте свой слаш без присмотра", — JediWithAnM4.
Фото © Reddit / JediWithAnM4
"На две минуты оставил его рядом с миской с водой, и вот что из этого вышло", — xoxlindsaay.
Фото © Reddit / xoxlindsaay
"Всегда следите за своим йогуртом", — asocialas.
Фото © Reddit / asocialas
"Мой друг: *оставляет компьютер на минуту*
Его кот: *...*", — aww.
Фото © Reddit / aww
"Кошка нашла оставленный без присмотра крекер и принесла его мне, чтобы я его держала, пока она ест", — Cristiano_1.
Фото © Reddit / Cristiano_1
"Я на пять минут оставила чистые полотенца без присмотра!" — sailthetethys.
Фото © Reddit / sailthetethys
"Я оставила ужин на две минуты, и вот моя кошка уже спит в нём, даже не поев", — SamanthaJK09.
Фото © Reddit / SamanthaJK09
"Когда работаешь в службе спасения животных и на две минуты оставляешь стол без присмотра", — jordynlong123.
Фото © Reddit / jordynlong123
"Никогда не оставляйте напитки, если дома живёт кошка", — mandymhz.
Фото © Reddit / mandymhz
"Если оставите ретривера без присмотра на достаточно долгий срок, он, будьте уверены, найдёт себе развлечение", — Jonny_Bloodbeard.
Фото © Reddit / Jonny_Bloodbeard
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Reddit / asocialas, Jonny_Bloodbeard