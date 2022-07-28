10 фото питомцев, которых оставили без присмотра и в итоге сильно пожалели

"Никогда не оставляйте свой слаш без присмотра", — JediWithAnM4.

Фото © Reddit / JediWithAnM4

"На две минуты оставил его рядом с миской с водой, и вот что из этого вышло", — xoxlindsaay.

Фото © Reddit / xoxlindsaay

"Всегда следите за своим йогуртом", — asocialas.

Фото © Reddit / asocialas

"Мой друг: *оставляет компьютер на минуту* Его кот: *...*", — aww.

Фото © Reddit / aww

"Кошка нашла оставленный без присмотра крекер и принесла его мне, чтобы я его держала, пока она ест", — Cristiano_1.

Фото © Reddit / Cristiano_1

"Я на пять минут оставила чистые полотенца без присмотра!" — sailthetethys.

Фото © Reddit / sailthetethys

"Я оставила ужин на две минуты, и вот моя кошка уже спит в нём, даже не поев", — SamanthaJK09.

Фото © Reddit / SamanthaJK09

"Когда работаешь в службе спасения животных и на две минуты оставляешь стол без присмотра", — jordynlong123.

Фото © Reddit / jordynlong123

"Никогда не оставляйте напитки, если дома живёт кошка", — mandymhz.

Фото © Reddit / mandymhz

"Если оставите ретривера без присмотра на достаточно долгий срок, он, будьте уверены, найдёт себе развлечение", — Jonny_Bloodbeard.