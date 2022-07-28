НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 июля, 16:06

10 фото питомцев, которых оставили без присмотра и в итоге сильно пожалели

Хозяева этих питомцев — люди очень занятые, чем пушистики активно пользуются. Стоит человеку отвернуться, как устраивают такой бедлам, что остаётся посмеяться — без юмора этот беспорядок не вынести.

"Никогда не оставляйте свой слаш без присмотра", — JediWithAnM4.

Фото © Reddit / JediWithAnM4

Фото © Reddit / JediWithAnM4

"На две минуты оставил его рядом с миской с водой, и вот что из этого вышло", — xoxlindsaay.

Фото © Reddit / xoxlindsaay

Фото © Reddit / xoxlindsaay

"Всегда следите за своим йогуртом", — asocialas.

Фото © Reddit / asocialas

Фото © Reddit / asocialas

"Мой друг: *оставляет компьютер на минуту*

Его кот: *...*", — aww.

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

"Кошка нашла оставленный без присмотра крекер и принесла его мне, чтобы я его держала, пока она ест", — Cristiano_1.

Фото © Reddit / Cristiano_1

Фото © Reddit / Cristiano_1

"Я на пять минут оставила чистые полотенца без присмотра!" sailthetethys.

Фото © Reddit / sailthetethys

Фото © Reddit / sailthetethys

"Я оставила ужин на две минуты, и вот моя кошка уже спит в нём, даже не поев", — SamanthaJK09.

Фото © Reddit / SamanthaJK09

Фото © Reddit / SamanthaJK09

"Когда работаешь в службе спасения животных и на две минуты оставляешь стол без присмотра", jordynlong123.

Фото © Reddit / jordynlong123

Фото © Reddit / jordynlong123

"Никогда не оставляйте напитки, если дома живёт кошка", — mandymhz.

Фото © Reddit / mandymhz

Фото © Reddit / mandymhz

"Если оставите ретривера без присмотра на достаточно долгий срок, он, будьте уверены, найдёт себе развлечение", — Jonny_Bloodbeard.

Фото © Reddit / Jonny_Bloodbeard

Фото © Reddit / Jonny_Bloodbeard

10 доказательств для бабушек, что питомцы — как внуки: им тоже можно вязать свитера, шапки и варежки

10 доказательств для бабушек, что питомцы — как внуки: им тоже можно вязать свитера, шапки и варежки

Обложка ©

Reddit / asocialas, Jonny_Bloodbeard

Сергей Трофимов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров