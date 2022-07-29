Внук Софии Ротару со второй попытки сбежал с Украины во Францию, спасаясь от армии

Внуку народной артистки СССР Софии Ротару после проваленной попытки бегства в Молдавию, похоже, удалось выбраться с территории Незалежной. Анатолий Евдокименко, который известен как диджей SHMN, опубликовал несколько фотографий из Парижа. И пока на Украине проводят принудительную мобилизацию, чтобы восполнить потери в личном составе, внук звезды эстрады наслаждается жизнью в Европе.