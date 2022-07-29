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29 июля, 08:21

Внук Софии Ротару со второй попытки сбежал с Украины во Францию, спасаясь от армии

Внуку народной артистки СССР Софии Ротару после проваленной попытки бегства в Молдавию, похоже, удалось выбраться с территории Незалежной. Анатолий Евдокименко, который известен как диджей SHMN, опубликовал несколько фотографий из Парижа. И пока на Украине проводят принудительную мобилизацию, чтобы восполнить потери в личном составе, внук звезды эстрады наслаждается жизнью в Европе.

  • Внук Софии Ротару запостил фото из Парижа, куда сбежал с Украины. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / shmn
    Внук Софии Ротару запостил фото из Парижа, куда сбежал с Украины. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / shmn
  • Анатолий Евдокименко, внук Софии Ротару, наслаждается жизнью в Европе, пока на Украине проводят принудительную мобилизацию. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / shmn
    Анатолий Евдокименко, внук Софии Ротару, наслаждается жизнью в Европе, пока на Украине проводят принудительную мобилизацию. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / shmn
  • Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / shmn
    Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / shmn
  • Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / shmn
    Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / shmn

Внук Софии Ротару запостил фото из Парижа, куда сбежал с Украины. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / shmn

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От Анатолия не отстаёт и младшая сестра Соня, которую родители назвали в честь бабушки. За последние месяцы девушка успела побывать в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, а сейчас обитает в Лондоне.

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Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / sofiarotaru.official

Марта Белова

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