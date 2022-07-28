У Юрия Шатунова после смерти нашлись долги перед налоговой

Народному любимцу Юрию Шатунову нет покоя на том свете: на могилу артиста приходят беснующиеся фанаты, бросаются на крест и устраивают диско-шоу. Да такие, что место погребения праха экс-солиста "Ласкового мая" охраняет вооружённый росгвардеец. Не всё гладко и с "наследством", которое оставил певец. Оказалось, что за Шатуновым числится неоплаченный счёт на 77,7 тысячи рублей. В эту сумму включены налоги на доходы, квитанция за 2018 год за владение квартирой в Москве, а также пени за просрочку платежей, пишет kp.ru.

Шатунов, кстати, не единственный в списке почивших звёздных должников. На мэтре Александре Градском, которого не стало ровно восемь месяцев назад, всё ещё висит долг в 448 тысяч рублей перед налоговой. Родные покойного певца не спешат его гасить, поскольку переругались из-за внушительного наследства. Неоплаченные счета записаны и на имя Олега Павловича Табакова — великого актёра нет с нами уже больше четырёх лет. "Матроскин" остался должен ФНС 85 тысяч рублей земельных налогов — за 2014–2015 годы.

Отвечать по долгам Шатунова, Градского и Табакова будут наследники. Причём, если долг не гасить на протяжении длительного периода, может дойти до разбирательств в суде. Если будет вынесено соответствующее решение, приставы арестуют имущество наследника до тех пор, пока он не заплатит по счетам.