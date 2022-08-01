Критики оценили "Дом дракона", и вот почему приквел "Игры престолов" точно стоит смотреть
"Дом дракона" — яркий, эпический, достойный преемник "Игры престолов", пишет Collider. Всякий раз, когда рождается спин-офф этого культового сериала, боги подбрасывают монетку, отмечает портал. На этот раз переживать явно не за что: критикам приквел "Игры престолов" зашёл, по крайней мере, первый эпизод.
В основу "Дома дракона" легло произведение Джорджа Мартина "Пламя и кровь". Это история о семье дома Таргариенов. События в телесериале происходят за 200 лет до перипетий "Игры престолов". Премьера намечена на 21 августа, но избранные уже увидели, чем HBO будет поражать зрителей на этот раз.
Мне не понравился последний сезон "Игры престолов". Совсем. Но признаю, что премьерный эпизод "Дома дракона" сделан и правда хорошо. Я обязательно продолжу смотреть этот сериал. После финала нам показали расширенное превью сезона, и оно выглядит круто
Я и не знала, как сильно скучаю по музыкальной теме "Игры престолов", пока не услышала её на премьере "Дома дракона". Первый эпизод фантастический! Не терпится увидеть, что будет дальше. Надеюсь, что новое шоу не повторит ошибки финала "Игры престолов"
Пилот хорошо объясняет контекст по отношению к "Игре престолов", представляет основных персонажей и центральный конфликт. Лёгкая для восприятия премьера с яркими красками и деталями. Достойный преемник
HBO