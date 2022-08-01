Критики оценили "Дом дракона", и вот почему приквел "Игры престолов" точно стоит смотреть

"Дом дракона" — яркий, эпический, достойный преемник "Игры престолов", пишет Collider . Всякий раз, когда рождается спин-офф этого культового сериала, боги подбрасывают монетку, отмечает портал. На этот раз переживать явно не за что: критикам приквел "Игры престолов" зашёл, по крайней мере, первый эпизод.

В основу "Дома дракона" легло произведение Джорджа Мартина "Пламя и кровь". Это история о семье дома Таргариенов. События в телесериале происходят за 200 лет до перипетий "Игры престолов". Премьера намечена на 21 августа, но избранные уже увидели, чем HBO будет поражать зрителей на этот раз.