Эти пять имён носят мужчины, которым никогда не понять женщин

Дмитрий

"Я люблю тебя, Дима, что мне так необходимо..." Дмитрий не понимает, зачем его вообще любить. Этот парень, чьё имя связано с именем древнегреческой богини земли и плодородия Деметры, согласен на отношения без обязательств. Дима умён и сообразителен и считает, что лучше будет держаться особняком, чем спускать деньги на прихоти женщины. Вот только не понимает, почему же дамы в большинстве своём не соглашаются на близость на одну ночь.

Алексей

Алексей мнит себя секс-символом, на деле же не понимает, что девушкам не нужны дешёвые комплименты. Фото © Freepik / freepic.diller

"Защитник" Алексей рос без отца — перед глазами не было примера, как вести себя с дамами так, чтобы те не сбегали, сверкая пятками. Лёша может совсем запустить себя, если отношения с противоположным полом не клеятся, при этом продолжает думать, что он секс-символ. Этот мужчина с радостью отвешивает дешёвые комплименты каждой встречной: и коллегам, и просто девушкам на улице, и продавщицам. А те лишь в недоумении смотрят на парня, которому не понять женскую психологию.

Егор

"Земледелец" Егор — русский вариант греческого имени Георгий. Это мужчина статный, но не готовый пахать как вол, лишь бы семья ни в чём не нуждалась. Егор рос в стеснённых условиях, поэтому во взрослой жизни его устраивает аскетизм. Такой парень никогда не подарит девушке или жене лишнего цветочка, выскажет всё, что думает, когда супруга предложит купить мебель в необставленную квартиру. Егор, конечно, король любой вечеринки и полагает, что знает, как заманить даму в постель и вообще завоевать, но реальность не такая радужная. К 30 годам мужчина начинает замечать, что совсем не понимает женщин и их хотелки. Что печально, Егор даже не старается этого сделать, поэтому в итоге остаётся один.

Иван

Иван любит жить красиво, но не привык трудиться. Поэтому Ваня не понимает, когда девушка начинает пилить его за прожигание жизни и лень. Фото © Freepik / marymarkevich

Иван — далеко не дурак, что бы ни писали про этого парня в сказках. "Помилованный Богом" парень способен завоевать любую: в его арсенале милая улыбка, непосредственность, умение пошутить. Жаль только, что этот кавалер не привык работать. Отношение к труду — главный камень преткновения в общении Вани с женщинами. Такой мужчина никогда не поймёт девушку, пропадающую в офисе днями и ночами, готовую и в выходные решать рабочие вопросы. При этом ему самому нравится красивая жизнь, но менять что-то, чтобы реальная картинка совпала с той, которую он видит в голове, Иван точно не станет.

Роман