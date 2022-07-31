5 турецких актёров, увидев которых вы начнёте гуглить билеты в Стамбул

Керем Бюрсин ("Постучись в мою дверь")

Керем Бюрсин — Серкан Болат из сериала "Постучись в мою дверь". Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / thebursin, фотограф Manu Bermúdez

Девушки всего мира запали на Керема Бюрсина в 2020-м, увидев в главной роли в сериале "Постучись в мою дверь". Бюрсин сыграл владельца архитектурного бюро Art Life — талантливого архитектора Серкана Болата. В апреле 2021-го подтвердились худшие опасения фанаток: Керем официально заявил, что встречается с актрисой Ханде Эрчел, сыгравшей в сериале его возлюбленную Эду Йылдыз. Парочка публиковала совместные фото, подогревая интерес и к личной жизни, и к проекту "Постучись в мою дверь".

Однако долго Керем и Ханде не продержались, и вскоре поползли слухи об их расставании. Поклонницы начали искать подтверждения догадкам о разрыве, а на днях Бюрсин окончательно расставил точки над "i". Актёр признался, что всё ещё дружит с Эрчел, но любви между ними уже нет. "Нет никаких отношений. Я очень одинок, но со мной всё в порядке", — сообщил 35-летний Керем на свадьбе актрисы Эге Кёкенли, известной по сериалам "Дочери Гюнеш" и "Королёк — птичка певчая". Что интересно, шанс покорить красавчика есть у каждой: Бюрсин говорил как-то, что легко мог бы влюбиться в обычную девушку. И если гора не идёт к Магомету, то Магомет идёт к горе: не исключено, что скоро Керем прилетит на съёмки в Россию. Так что, возможно, и в Стамбул лететь вам не придётся.

Бурак Озчивит ("Великолепный век")

Бурак Озчивит в июле 2022 года прилетел в Москву, наделав шума. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / burakozcivit

Красавчик из турецких сериалов "Великолепный век", "Королёк — птичка певчая" и "Чёрная любовь" Бурак Озчивит неделю назад нежданно-негаданно нагрянул в Москву. 37-летний секс-символ вовсю делился с подписчицами кадрами из российской столицы, где успел устроить автограф-сессию, званый ужин, поучаствовать в презентации нового сингла певца Эльмана и даже сфоткаться с Олей Бузовой. К огорчению фанаток, сердце Озчивита несвободно: вот уже пять лет Бурак женат на актрисе Фахрие Эвджен. У пары подрастает трёхлетний сын Каран.

Джан Яман ("Мистер Ошибка")

Джан Яман — самый высокооплачиваемый турецкий актёр. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / canyaman

Бешеная популярность пришла к Джану Яману вместе с выходом сериала "Ранняя пташка". За роль в этой романтической комедии актёр в 2018-м получил премию "Золотая бабочка". В 2019-м Яман стал мужчиной года по версии журнала GQ. В 2020-м Джан сыграл владельца ресторана Озгюра Атасоя в короткометражном сериале "Мистер Ошибка". А в 2022-м подвинул Бурака Озчивита с первого места рейтинга самых высокооплачиваемых актёров Турции. Гонорар Джана Ямана за один эпизод сериала "Турок" — порядка 5,5 млн рублей — немыслимые деньги.

32-летний Яман — завидный холостяк, грезит о девушке с завораживающим голосом, заботливой, дружелюбной, остроумной. Очень любит Италию, откуда постоянно постит снимки. Его даме придётся свыкнуться с тем, что Джан без ума от себя — постоянно занимается самолюбованием и обожает, когда фанатки визжат от восторга, увидев его.

Серкай Тютюнджю ("Мистер Ошибка")

Серкай Тютюнджю. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / serkaytutuncu, фотограф Cem Talu

31-летний Серкай Тютюнджю — успешный шеф-повар Озан из сериала "Мистер Ошибка". Его герой берёт поклонниц по ту сторону экрана добротой и заботой, он улыбается, и хочется раствориться в нём. Серкай увлечён работой и на любовь времени, похоже, совсем не остаётся. По крайней мере в соцсетях нет ни намёка на то, что сердце Тютюнджю несвободно. Так что, девчонки, шанс есть, дерзайте!

Чагры Чытанак ("Постучись в мою дверь")

Чагры Чытанак запомнился российским зрительницам ролью Ферита в сериале "Постучись в мою дверь". Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ctnkcgri, фотограф Ata Ayyıldız