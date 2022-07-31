8 отвратительных привычек, которые полезны для здоровья

Если бы не учёные, мы бы до сих пор думали, что разбрасывать по квартире носки или опаздывать на работу — это плохо. Но на самом деле всё не так однозначно. Вот какие привычки можно смело переименовывать в полезные.

Привычка устраивать бардак

Творческий беспорядок может говорить о высоком интеллекте человека, особенно если речь идёт о ребёнке. Фото © Flickr / Luca Masters

Вряд ли кому-то нравятся разбросанные по дому вещи. Но на самом деле неряшливость может говорить о высоком интеллекте. Тем более если речь идёт о детях, уверены в Университете Миннесоты. Недаром исследователи считают умеренную тягу к хаосу признаком креативного ума.

Привычка опаздывать

В любой компании есть человек, который всегда опаздывает. И, кажется, теперь у него есть на то действительно веская причина. Учёные из Гарвардской медшколы пришли к выводу, что более свободное отношение к личному графику снижает уровень стресса. Так что если хотите чаще улыбаться, просто не торопитесь.

Привычка подолгу валяться в постели по утрам

Привычка долго валяться в кровати утром нередко приводит к опозданиям на работу, и ваш начальник от них вряд ли в восторге. А вот организм скажет спасибо за размеренный образ жизни. Фото © Pxhere

Больше спишь — дольше живёшь, уверены учёные. Босс вряд ли примет это объяснение, если в будни вы каждое утро опаздываете на работу. Зато мозг скажет вам спасибо, не говоря уже о том, что полноценный сон гарантированно продлевает жизнь.

Привычка накручивать волосы на палец

Ещё в 2014 году одно исследование показало, что игра с собственной шевелюрой помогает бороться с прокрастинацией — моментами "простоя" сознания, когда мы не можем сосредоточиться на каком-либо деле. А если делать то же самое, но на ночь, быстрее расслабитесь и крепче заснёте.

Привычка мочиться в душе

Где только не приспичит. Фото © Wikimedia Commons / BKP

Многим может показаться, что писать в душе — действительно отвратительно. Но, оказывается, в этом есть резон. Ведь моча помимо одноимённой кислоты содержит ещё и аммиак. А он может защитить ваши ноги от грибка. Важное замечание: на ногах не должно быть порезов, иначе есть риск подхватить бактериальную инфекцию.

Привычка ёрзать в кресле

Казалось бы, ёрзание не может вызывать ничего, кроме раздражения. В реальности же оно помогает сбросить лишний вес. Согласно исследованию лондонской клиники Майо, регулярные телодвижения в сидячем положении весьма эффективно сжигают калории.

Привычка сплетничать

"Давай, говори, что, что?" Сплетни сближают нас с собеседником и помогают снять напряжение. Кадр из видео © TikTok / uma_878

Нет ничего лучше хорошей сплетни, тем более когда она помогает снять стресс. Перемывание косточек в компании друзей поможет вам ещё больше сблизиться и лишний раз посмеяться. Ну а гормоны счастья не заставят себя долго ждать.

Привычка материться