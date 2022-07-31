8 отвратительных привычек, которые полезны для здоровья
Не все вредные привычки на самом деле наносят ущерб организму. Некоторые из них оказывают прямо противоположный эффект.
Если бы не учёные, мы бы до сих пор думали, что разбрасывать по квартире носки или опаздывать на работу — это плохо. Но на самом деле всё не так однозначно. Вот какие привычки можно смело переименовывать в полезные.
Привычка устраивать бардак
Творческий беспорядок может говорить о высоком интеллекте человека, особенно если речь идёт о ребёнке. Фото © Flickr / Luca Masters
Вряд ли кому-то нравятся разбросанные по дому вещи. Но на самом деле неряшливость может говорить о высоком интеллекте. Тем более если речь идёт о детях, уверены в Университете Миннесоты. Недаром исследователи считают умеренную тягу к хаосу признаком креативного ума.
Привычка опаздывать
В любой компании есть человек, который всегда опаздывает. И, кажется, теперь у него есть на то действительно веская причина. Учёные из Гарвардской медшколы пришли к выводу, что более свободное отношение к личному графику снижает уровень стресса. Так что если хотите чаще улыбаться, просто не торопитесь.
Привычка подолгу валяться в постели по утрам
Привычка долго валяться в кровати утром нередко приводит к опозданиям на работу, и ваш начальник от них вряд ли в восторге. А вот организм скажет спасибо за размеренный образ жизни. Фото © Pxhere
Больше спишь — дольше живёшь, уверены учёные. Босс вряд ли примет это объяснение, если в будни вы каждое утро опаздываете на работу. Зато мозг скажет вам спасибо, не говоря уже о том, что полноценный сон гарантированно продлевает жизнь.
Привычка накручивать волосы на палец
Ещё в 2014 году одно исследование показало, что игра с собственной шевелюрой помогает бороться с прокрастинацией — моментами "простоя" сознания, когда мы не можем сосредоточиться на каком-либо деле. А если делать то же самое, но на ночь, быстрее расслабитесь и крепче заснёте.
Привычка мочиться в душе
Где только не приспичит. Фото © Wikimedia Commons / BKP
Многим может показаться, что писать в душе — действительно отвратительно. Но, оказывается, в этом есть резон. Ведь моча помимо одноимённой кислоты содержит ещё и аммиак. А он может защитить ваши ноги от грибка. Важное замечание: на ногах не должно быть порезов, иначе есть риск подхватить бактериальную инфекцию.
Привычка ёрзать в кресле
Казалось бы, ёрзание не может вызывать ничего, кроме раздражения. В реальности же оно помогает сбросить лишний вес. Согласно исследованию лондонской клиники Майо, регулярные телодвижения в сидячем положении весьма эффективно сжигают калории.
Привычка сплетничать
"Давай, говори, что, что?" Сплетни сближают нас с собеседником и помогают снять напряжение. Кадр из видео © TikTok / uma_878
Нет ничего лучше хорошей сплетни, тем более когда она помогает снять стресс. Перемывание косточек в компании друзей поможет вам ещё больше сблизиться и лишний раз посмеяться. Ну а гормоны счастья не заставят себя долго ждать.
Привычка материться
Стоит признаться, что нам всем время от времени хочется грязно выругаться. И учёные из Килского университета доказали, что это желание может сыграть нам на руку. Ведь, по мнению специалистов, те, кто время от времени матерится, легче справляются с болью. А если точнее, их болевой порог повышается на целых 33%, передаёт The Sun.
Wikimedia Commons / BKP