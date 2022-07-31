Совпали все номера: Американец выиграл в лотерею больше миллиарда долларов

Житель штата Иллинойс (США) выиграл 1,33 миллиарда долларов в лотерею Mega Millions. Об этом говорится в заявлении организаторов игры.

"Счастливый обладатель билета в Иллинойсе будет праздновать, став победителем в последней лотерее. В одном билете совпали все шесть номеров, необходимых для приза в 1,337 миллиарда долларов", — сказано в сообщении.

Уточняется, что финальный объём вознаграждения стал больше ожидаемого после пересчёта данных о проданных билетах, которых в общей сложности было приобретено почти 14,4 миллиона. Прежде предполагалось, что призовой фонд составит 1,28 миллиарда долларов.