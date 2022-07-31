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30 июля, 22:52

Совпали все номера: Американец выиграл в лотерею больше миллиарда долларов

Житель Иллинойса выиграл 1,33 миллиарда долларов в лотерею

Житель штата Иллинойс (США) выиграл 1,33 миллиарда долларов в лотерею Mega Millions. Об этом говорится в заявлении организаторов игры.

"Счастливый обладатель билета в Иллинойсе будет праздновать, став победителем в последней лотерее. В одном билете совпали все шесть номеров, необходимых для приза в 1,337 миллиарда долларов", — сказано в сообщении.

Уточняется, что финальный объём вознаграждения стал больше ожидаемого после пересчёта данных о проданных билетах, которых в общей сложности было приобретено почти 14,4 миллиона. Прежде предполагалось, что призовой фонд составит 1,28 миллиарда долларов.

Житель Литвы выиграл в лотерею 24 млн евро

Житель Литвы выиграл в лотерею 24 млн евро

Ранее Лайф писал, что в прошлом году повезло другому американцу, из Мичигана, он выиграл в лотерею миллиард долларов, и это тоже была Mega Millions.

Обложка ©

Pixabay

Никита Осипов

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