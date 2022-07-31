Счётная палата предложила убрать из "кубышки" России "токсичные" валюты

Счётная палата рекомендовала Минфину исключить из Фонда национального благосостояния (ФНБ) заблокированные Западом активы в валютах недружественных стран. И дело не только в том, что причина заморозки — антироссийские санкции. Как выяснили аудиторы, их убыточность по итогам 2021 года составляет 1,2 млрд рублей. В долгосрочной перспективе их лучше заменить на альтернативные средства, отмечают эксперты.

"Достижение этих целей (сохранности средств фонда и стабильного уровня доходов. — Прим. Лайфа) возможно при альтернативной замене на валюту дружественных стран (Китая, Индии, Ирана, Турции), с которыми Россия успешно реализует внешнеторговую деятельность в национальных валютах и в отношении которых отсутствуют какие-либо экономические ограничения", — рассказала газете "Известия" декан юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Гульнара Ручкина.

Сейчас, как пишет издание, 40% активов в портфеле находятся в евро (50,8 млрд), 30% — в юанях (309,7 млрд), по 10% — в фунтах (5,4 млрд) и иенах (797,1 млрд), 20% — в золоте (554,9 т) и 319,4 млн рублей.

Всего из суммарного объёма средств ФНБ (10,8 трлн рублей, или $210 млрд) на банковских счетах ЦБ размещено 7,4 трлн рублей ($145,2 млрд). Москва готовит судебные иски для возвращения международных резервов. Юристы говорят о том, что процесс будет долгим и сложным. Некоторые специалисты заявляют, что исключение замороженных активов фактически будет признанием того, что Россия отказалась от борьбы за их разморозку. С другой стороны, предложение ликвидировать "токсичный" актив вполне обоснованно, утверждают другие эксперты, так как накопления лежат мёртвым грузом.

Эксперты также предлагают больше средств ФНБ разместить в рублях, а также в валютах стран БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) и ЕАЭС (Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан). Логичным специалисты видят и наполнение фонда драгоценными и промышленными металлами, которые нельзя купить на международном рынке.