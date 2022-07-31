"Сюрреалистично": Захарова из-за полёта Пелоси сравнила США с ледоколом на пляже
Захарова заявила о "неадекватности и сюрреалистичности" полёта Пелоси в Азию
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала полёт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Азиатско-Тихоокеанский регион. Дипломат на этом фоне сравнила США с атомным ледоколом, который вынесло на песчаный пляж.
"С одной стороны, хочется назвать полёты Пелоси опасным военно-политическим авантюризмом. С другой — "полётами во сне и наяву". Настолько всё происходящее с американской политиЧкой (орфография сохранена. — Прим. Лайфа) неадекватно и сюрреалистично", — отметила Захарова в своём телеграм-канале.
Она добавила, что у США "прицел сбит и атомный ледокол "Белый дом" давно вынесло на песчаные пляжи".
Ранее Лайф рассказывал, что американский комик Тревор Ноа высмеял намерения спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетить Тайвань. Комментируя планы политика, он вспомнил шутку про пьяную женщину.
Напомним, Пелоси вылетела в азиатское турне, в рамках которого спикер намерена посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Самолёт пролетел над Тихим океаном, а затем приземлился в аэропорту Гонолулу на Гавайях. Визит Пелоси на Тайвань пока под вопросом, ведь официального подтверждения этому власти США не давали. Китай меж тем предупреждал о серьёзных последствиях такого шага, так как считает Тайвань своей территорией.