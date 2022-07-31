"Сюрреалистично": Захарова из-за полёта Пелоси сравнила США с ледоколом на пляже

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала полёт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Азиатско-Тихоокеанский регион. Дипломат на этом фоне сравнила США с атомным ледоколом, который вынесло на песчаный пляж.

"С одной стороны, хочется назвать полёты Пелоси опасным военно-политическим авантюризмом. С другой — "полётами во сне и наяву". Настолько всё происходящее с американской политиЧкой (орфография сохранена. — Прим. Лайфа) неадекватно и сюрреалистично", — отметила Захарова в своём телеграм-канале.

Она добавила, что у США "прицел сбит и атомный ледокол "Белый дом" давно вынесло на песчаные пляжи".

Ранее Лайф рассказывал, что американский комик Тревор Ноа высмеял намерения спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетить Тайвань. Комментируя планы политика, он вспомнил шутку про пьяную женщину.