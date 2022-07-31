Как в фильмах про конец света: Китайская ракета перед "смертью" устроила огненное шоу в небе

Колонной разноцветных ярких огней вошла в атмосферу и сгорела отработавшая ступень тяжелой китайской ракеты-носителя "Чанжэн-5Б". Она несколько дней назад вывела на орбиту модуль китайской станции "Вэньтянь".

Момент входа в атмосферу ступени ракеты-носителя "Чанжэн-5Б" / Youtube/TheLaunchPad

В атмосферу вошла "болванка" длинной около 33 метров и массой примерно 18 тонн. Эксперты до последнего гадали, где она войдёт в атмосферу, чтобы сгореть в ней. России ничего не угрожало — территория нашей страны была севернее возможной зоны падения.

Уникальное зрелище досталось малайзийцам. Снятые ими кадры напоминают эпизоды фильмов про конец света, где на Землю прилетают несущие с собой смерть астероиды.

Момент входа в атмосферу ступени ракеты-носителя "Чанжэн-5Б" / Youtube/TheLaunchPad

Лабораторный модуль "Вэньтянь" был запущен 24 июля в 14:22 по местному времени (09:22 мск) с космодрома Вэньчан (провинция Хайнань) при помощи ракеты-носителя Long March 5B. Он будет использоваться главным образом как лаборатория для проведения биологических исследований.

Момент входа в атмосферу ступени ракеты-носителя "Чанжэн-5Б" / Youtube/TheLaunchPad