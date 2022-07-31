7 вещей, которые в советские годы выдавали состоятельных людей

Это сегодня чуть ли не у каждого есть смартфон, а квартиры и дома обставлены техникой, упрощающей быт: тут и стиральные машины, и сушилки, и посудомойки — чего только нет. В СССР такими богатствами могли похвастаться далеко не все граждане, а только самые обеспеченные. Вспомним, какие вещи во времена Союза считались символами богатства.

Цветной телевизор

Цветной телевизор. Фото © Фотохроника ТАСС / Александр Коньков

С чего можно начать ностальгировать по временам Советского Союза, если не с чёрно-белых телевизоров, да и они были не у всех. А вот цветным телевизором могли похвастаться только самые обеспеченные советские граждане. Так что неудивительно, что у таких людей всегда были гости, желавшие посмотреть любимую передачу в цвете. Или даже кассету, если имелся видеомагнитофон.

Видеокамера

Туристы с видеокамерой и фотоаппаратом. Фото © Фотохроника ТАСС / Пётр Носов

Удобно, когда в одном смартфоне сегодня есть и фотоаппарат, и видеокамера. Да и снимает вся техника сейчас в цифровом формате. А вот во времена СССР фото- и видеокамеры были двумя независимыми приборами. И если "мыльницы" (так называли старые плёночные фотоаппараты) были почти в каждой советской семье, камерой похвастаться могли только богачи. Ведь помимо самой техники раскошеливаться приходилось ещё и на недешёвую плёнку.

Видеомагнитофон

Контролёр ОТК наблюдает за электропрогоном бытовых кассетных видеомагнитофонов "Электроника ВМ-12". Фото © Фотохроника ТАСС / Максим Блохин

Лишь под конец 1982 года стали производить популярные в Советском Союзе видеомагнитофоны. Называлось чудо техники "Электроника ВМ-12", стоило около 10 средних зарплат. Но люди копили годами, чтобы потом отстоять в очереди и копить уже на кассеты для видеомагнитофона, которые тоже были в дефиците.

Стиральная машинка

Стиральная машина "Вятка" на витрине магазина. Фото © Фотохроника ТАСС / Юрий Набатов

Трудно представить, но каких-то 100 лет назад всё стирали вручную. Первые советские стиральные машинки начали появляться только в середине 50-х, а позволить себе последнее слово техники, конечно же, могли лишь истинные богачи. При этом спрос на стиральные машинки рос год от года — люди вставали за ними в очередь. Массовой автоматической стиральной машиной стала "Вятка-автомат", производившаяся с 1981 года.

Компьютер

ПЭВМ "Агат-7". Фото © Wikipedia

Сегодня мы не представляем жизни без такой незаменимой вещи, как компьютер. Однако в СССР этим устройством могли похвастаться лишь самые зажиточные граждане. Первый советский серийный персональный компьютер назывался "Агат", на замену ему пришёл "Микроша", приобрести который можно было где-то за 500 рублей. При том что под конец 80-х средняя зарплата советского человека была около 220 рублей.

Хрустальная люстра

Фото © Фотохроника ТАСС / Евгений Логвинов

Те самые люстры с "висюльками", так часто встречавшиеся в советских интерьерах, — как попытка добавить немного роскоши. Настоящие такие люстры из хрусталя стоили дорого, позволить себе приобрести оригинал могли немногие, а вот вожделели такой элемент декора чуть ли не все. Поэтому чаще всего в квартирах во времена Союза можно было видеть аналоги из пластика. Правда, они не звенели, как оригинал, да и пластик со временем желтел.

Туркменский ковёр

Фото © Фотохроника ТАСС / Николай Акимов