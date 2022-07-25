9 главных отличий советских женщин от современных, доказывающих, что времена больше не те

Сравнивать две совершенно разные эпохи не только интересно, но и познавательно. Ведь мы знаем, что даже в разных странах люди живут совершенно по-разному. А если откатиться в прошлое совсем чуть-чуть, например во времена СССР, и сравнить быт советских женщин с тем, что ведут россиянки сейчас? Будут ли существенные отличия или не так уж и сильно дамы прошлых поколений отличаются от современных?

В СССР незамужней девушке было стыдно жить с мужчиной

Новобрачные в посёлке строителей БАМа Магистральном в Казачинско-Ленском районе. 1970-е годы. Фото © ТАСС / Эдгар Брюханенко

Нет абсолютно ничего удивительного, что во времена Советского Союза нравственная составляющая граждан была иной. Например, женщинам в те годы было стыдно сожительствовать с мужчинами. Это сейчас многие спокойно живут в гражданском браке, а на девушек не смотрят косо и не осуждают так сильно, если к определённому возрасту не обзавелись штампом в паспорте. А вот для советских дам, которые слишком сильно зависели от мнения окружающих, состоять в отношениях продолжительное время и не окольцевать избранника было стыдно.

Современная женщина не боится одиночества

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Из предыдущего пункта вытекает и следующее существенное различие женщин эпохи СССР и наших современниц: теперь девушка не боится быть одна. Все стереотипы о "старых девах" или "старородящих" постепенно уходят. В современном мире дамы, если не хотят, могут не только не выходить замуж, но и вовсе не встречаться с мужчинами. Нет в обществе уже настолько сильного порицания одиноких красавиц, какое было ещё недавно, во времена Союза. Интересный факт: в СССР был даже специальный налог на бездетность. Регулирующий его размер закон назывался "О налоге на холостяков, одиноких и бездетных граждан СССР". Налог платили бездетные мужчины вне зависимости от семейного статуса и замужние женщины в возрасте от 20 до 45 лет, у которых не было детей. Что примечательно, семьям государство часто помогало льготами.

Женщины в СССР обычно выглядели чуть старше своих лет

Работница Ленинградского молочного комбината во время погрузки дров. Ленинград, СССР, 1944 год. Фото © ТАСС / Борис Васютинский

Из-за того что условия жизни и труда были другими, женщинам прошлого жить было сложнее. Особенно это касается послевоенного времени. Невероятно тяжёлые времена экономического спада в Союзе не могли не отложить отпечаток на лицах живущих в нём граждан. Уходовой косметики тогда не было, да и, если честно, о борьбе со следами усталости на лице и сохранении молодости мало кто думал. Вот и получается, что советская девушка и современная выглядели бы по-разному, даже если возраст у них был один.

Весь быт женщины из Советского Союза крутился вокруг семьи

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Во времена СССР трудно было представить женщину, которая посвятила бы себя карьере, отказываясь не только следить за бытом, но и совсем заводить семью. У наших мам и бабушек было простое правило: на женщине держится дом и семья, а мужчина зарабатывает. В современных реалиях позиция девушек начинает меняться. Сегодня у представительниц прекрасного пола гораздо больше возможностей проводить досуг вне квартиры, а обязанности по дому в случае необходимости можно переложить либо на плечи мужчины, либо на вспомогательные службы.

Отношение к детям

Фото © ТАСС / Василий Егоров, Алексей Стужин

Ещё одно существенное различие женщины из СССР от современной — отношение к детям. Во времена Союза было очень стыдно не иметь в семье хотя бы одного ребёнка. Советские граждане считали, что дети — маячок того, что в паре всё хорошо. И чем больше было наследников, тем показательнее была семья в обществе. Сегодня муж и жена без оглядки на общественное мнение решают, сколько детей будет в семье: кто-то останавливается на одном ребёнке, есть и те, кто не против стать многодетными родителями. Некоторые девушки в наше время откладывают рождение детей, поначалу сосредотачиваются на карьере. Советская женщина никогда бы не поняла такой позиции.

Советские девушки были менее требовательны к мужчинам

Фото © ТАСС / Эммануил Евзерихин

Современные дамы в период изобилия выбирают партнёра, беря в расчёт не только его внешность, но и достаток: имеется ли машина, квартира, сбережения или бизнес. В послевоенное время женщины особо не привередничали. Соответственно, женихам в Союзе везло: им было проще добиться расположения понравившейся дамы. Даже если не было особого достатка или красоты, нестрашно: "главное, чтобы человек был хороший".

Женщина в СССР не могла порадовать себя красивым нижним бельём

Фото © ТАСС / Олег Иванов, Борис Кавашкин

Факт, который расстраивал в советское время прекрасных дам: невозможность порадовать себя и любимого красивым нижним бельём. Да, дефицит был не только в плане продуктов, но и в предметах одежды. Трикотажные фабрики выпускали минимум разнообразия. А значит, что и бельё в СССР было у всех одинаковое, можно сказать. Удобное, но не слишком сексуальное. Зато как в этом плане повезло современным девушкам, которые могут выбирать бюстгальтеры и трусики часами!

Советские женщины жили во времена дефицита косметики

Фото © ТАСС / Виктор Будан

Наверняка вы и сами помните или слышали от родных, как непросто во времена СССР было оставаться красивой. Декоративной косметики почти не было, поэтому женщинам приходилось использовать подручные средства и идти на хитрости. Кстати, некоторые из советских бьюти-лайфхаков актуальны и сегодня, ведь не растеряли эффективности.

Современные женщины научились думать и заботиться о себе

Фото © ТАСС / Александр Чепурко