40 дней без Юры: Рыдающие на могиле поклонники Шатунова выпустили в небо белых голубей

40 дней прошло с внезапной смерти экс-солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова. 1 августа на Троекуровском кладбище в Москве, где захоронен прах легенды российской эстрады, проходит панихида по певцу. Там собрались толпы фанатов, и это несмотря на будний день. Поклонники усыпали могилу белыми розами, а ещё выпустили в небо белых голубок. Некоторые из собравшихся не скрывали слёз, другие улыбались и снимали происходящее на смартфоны.

Семья Шатунова пока никаких заявлений не делала, а вот продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин опубликовал пост, рассказав, как именно он изменил жизнь артиста. Если вы подумали, что речь о судах, по которым Разин затаскал Юрия, — про них менеджер упоминать, конечно же, не стал. "Сегодня 40 дней, как с нами больше нет моего дорогого кума Юры Шатунова. Человека, которого я когда-то привёз в Москву и изменил всю его жизнь. <...> Горжусь тем, что являлся непосредственно автором этого проекта и осуществил его, как продюсер, в полном объёме. Я сделал всё возможное, чтобы об этом парне столетиями помнили люди", — разоткровенничался Разин.