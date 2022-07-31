Как изгалялась принцесса Диана, лишь бы склонить к сексу безнадёжного принца Чарльза

Судя по всему, друзья принцессы Дианы были прекрасно осведомлены об её интимной жизни. По крайней мере именно такое впечатление производят воспоминания эксперта по британским монархам Роберта Лейси. Историк утверждает, что Леди Ди регулярно сетовала на редкий секс. А её собеседники в свою очередь давали непристойные советы для исправления ситуации.

До поры до времени Диана и Чарльз старались не выносить сор из избы. Фото © Flickr / Joe Haupt

Однажды Диана якобы призналась окружению, что даже пыталась опоить мужа. Таким нехитрым способом принцесса хотела склонить принца Уэльского к исполнению супружеского долга, которым тот пренебрегал. Вернее, исполнял "для галочки" раз в три недели, что в итоге натолкнуло "королеву людских сердец" на неожиданный вывод.

Я думаю, была какая-то закономерность, потому что он видел свою даму раз в три недели перед тем, как мы поженились Принцесса Диана

В 1992–1993 годы Диана записала на видео для своего доверенного лица Питера Сеттелена ряд признаний об их с Чарльзом семейной жизни. Интимные отношения с мужем принцесса охарактеризовала как "очень странные". Не менее странно звучал совет друзей использовать вместо алкоголя лохматый парик. Вернее, надеть его на голову, перед тем как отправиться в постель, чтобы стать похожей на любовницу принца — Камиллу Паркер-Боулз, пишет Irish Mirror.

Принцесса Диана (справа) в Белом доме за два месяца до гибели. Фото © Wikimedia Commons / William J. Clinton Presidential Library and Museum

Камилла встречалась с Чарльзом ещё до его знакомства с Дианой, но в качестве будущей жены её не одобрили родители принца. Однако уже после женитьбы Чарльза на Диане возобновились и его отношения с бывшей девушкой. В итоге это привело к разладу в отношениях с законной супругой и разводу в 1996-м. Напоследок принцесса обвинила непутёвого мужа во внебрачной связи ещё и с личной помощницей, которая якобы даже забеременела от него, но сделала аборт, опасаясь последствий.

Камилла и Чарльз во время визита в Индию в 2017 году. Фото © Wikimedia Commons / Prime Minister's Office