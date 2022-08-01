Дочери молили Светлану Лободу о возвращении в Россию, но певица отказала

Украинская певица Светлана Лобода исключила возвращение в Россию, где у неё остались квартира в Москве и загородный дом на Рублёво-Успенском шоссе. В интервью журналисту Ное Сулаберидзе она разоткровенничалась и рассказала, как её 11-летняя дочка Евангелина после спешного отъезда из российской столицы молила о возвращении обратно. В Москве у девочки много друзей, и школьнице трудно свыкнуться с тем, что она не может с ними увидеться. Но звёздная мама непреклонна: