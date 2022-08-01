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1 августа, 08:34

Дочери молили Светлану Лободу о возвращении в Россию, но певица отказала

Украинская певица Светлана Лобода исключила возвращение в Россию, где у неё остались квартира в Москве и загородный дом на Рублёво-Успенском шоссе. В интервью журналисту Ное Сулаберидзе она разоткровенничалась и рассказала, как её 11-летняя дочка Евангелина после спешного отъезда из российской столицы молила о возвращении обратно. В Москве у девочки много друзей, и школьнице трудно свыкнуться с тем, что она не может с ними увидеться. Но звёздная мама непреклонна:

Я не вижу вообще возможности даже думать о том, что я могу вернуться в Москву и жить, жить в России. Это исключено

Светлана Лобода

Певица

<p>Я не вижу вообще возможности даже думать о том, что я могу вернуться в Москву и жить, жить в России. Это исключено</p>
<p>Я не вижу вообще возможности даже думать о том, что я могу вернуться в Москву и жить, жить в России. Это исключено</p>

По словам Лободы, младшая, четырёхлетняя Матильда, тоже не понимает, зачем потребовалось бросать налаженный быт в России, менять дом.

Я говорю ей, что мы путешествуем по миру, смотрим разные места, что я хочу, чтобы она знакомилась с разными детками. И как-то её это успокаивает

Светлана Лобода

Певица

<p>Я говорю ей, что мы путешествуем по миру, смотрим разные места, что я хочу, чтобы она знакомилась с разными детками. И как-то её это успокаивает</p>
<p>Я говорю ей, что мы путешествуем по миру, смотрим разные места, что я хочу, чтобы она знакомилась с разными детками. И как-то её это успокаивает</p>

Где сейчас обитает её семья, Лобода не раскрывает. Фотографии она публикует дозированно, не указывая местоположения.

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Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Марта Белова

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