Дочери молили Светлану Лободу о возвращении в Россию, но певица отказала
Украинская певица Светлана Лобода исключила возвращение в Россию, где у неё остались квартира в Москве и загородный дом на Рублёво-Успенском шоссе. В интервью журналисту Ное Сулаберидзе она разоткровенничалась и рассказала, как её 11-летняя дочка Евангелина после спешного отъезда из российской столицы молила о возвращении обратно. В Москве у девочки много друзей, и школьнице трудно свыкнуться с тем, что она не может с ними увидеться. Но звёздная мама непреклонна:
Я не вижу вообще возможности даже думать о том, что я могу вернуться в Москву и жить, жить в России. Это исключено
По словам Лободы, младшая, четырёхлетняя Матильда, тоже не понимает, зачем потребовалось бросать налаженный быт в России, менять дом.
Я говорю ей, что мы путешествуем по миру, смотрим разные места, что я хочу, чтобы она знакомилась с разными детками. И как-то её это успокаивает
Где сейчас обитает её семья, Лобода не раскрывает. Фотографии она публикует дозированно, не указывая местоположения.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев