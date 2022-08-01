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1 августа, 13:02

Три человека погибли и 15 пострадали в Донецке в результате обстрелов ВСУ

В результате продолжающихся обстрелов Вооружённых сил Украины Донецка три человека погибли и 15 пострадали. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.

"Продолжаются обстрелы тяжёлой артиллерией, они никуда не ушли. К сожалению, трое погибших и 15 человек раненых, в том числе один ребёнок", — сказал он в эфире Первого канала.

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Ранее Лайф писал, что украинские военные обстреляли Донецк с помощью реактивной системы залпового огня "Град". Утром 1 августа по городу было выпущено десять ракет.

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ТАСС / Спринчак Валентин

Никита Осипов

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