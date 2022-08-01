Три человека погибли и 15 пострадали в Донецке в результате обстрелов ВСУ
В результате продолжающихся обстрелов Вооружённых сил Украины Донецка три человека погибли и 15 пострадали. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.
"Продолжаются обстрелы тяжёлой артиллерией, они никуда не ушли. К сожалению, трое погибших и 15 человек раненых, в том числе один ребёнок", — сказал он в эфире Первого канала.
Ранее Лайф писал, что украинские военные обстреляли Донецк с помощью реактивной системы залпового огня "Град". Утром 1 августа по городу было выпущено десять ракет.
ТАСС / Спринчак Валентин