Три человека погибли и 15 пострадали в Донецке в результате обстрелов ВСУ

В результате продолжающихся обстрелов Вооружённых сил Украины Донецка три человека погибли и 15 пострадали. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.

"Продолжаются обстрелы тяжёлой артиллерией, они никуда не ушли. К сожалению, трое погибших и 15 человек раненых, в том числе один ребёнок", — сказал он в эфире Первого канала.