Глава МИД Сербии: Ситуация в Косове и Метохии остаётся очень хрупкой

Глава МИД Сербии Никола Селакович оценил ситуацию в Косове как очень хрупкую, несмотря на то что за прошедшие сутки стало спокойнее.

"По сравнению со вчерашним днём ситуация, похоже, стала немного спокойнее, чем была до этого, но она продолжает оставаться очень и очень хрупкой", — цитирует Селаковича ТАСС.