Глава МИД Сербии: Ситуация в Косове и Метохии остаётся очень хрупкой
Глава МИД Сербии Никола Селакович оценил ситуацию в Косове как очень хрупкую, несмотря на то что за прошедшие сутки стало спокойнее.
"По сравнению со вчерашним днём ситуация, похоже, стала немного спокойнее, чем была до этого, но она продолжает оставаться очень и очень хрупкой", — цитирует Селаковича ТАСС.
Напомним, накануне на сербско-косовской границе произошло обострение ситуации: на севере Косова были слышны сирены и звуки выстрелов, люди строили баррикады. Напряжённость возникла на фоне намерения властей непризнанной республики отменить документы и автомобильные номера, выданные Белградом. Силы НАТО в Косове уже успели заявить о готовности вмешаться в конфликт. Однако позже Приштина решила отложить на 1 сентября запрет на сербские документы, который и стал поводом для обострения.
Лайф рассказывает, что предшествовало этой кризисной ситуации на рубежах Сербии и непризнанного Косова. Чтобы разобраться в этом, нужно вспомнить события более чем 20-летней давности.
Getty Images / Erkin Keci / Anadolu Agency